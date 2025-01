Amazfit T-Rex 3 : l’une des montres de sport les plus endurantes du marché est encore plus abordable que d’habitude pendant les soldes

Bien plus abordable que les autres montres outdoor du marché, l’Amazfit T-Rex 3 est un excellent modèle taillé pour le sport. On l’apprécie aussi pour son autonomie très généreuse, mais également pour son prix actuel, à savoir 264,99 euros au lieu de 299,90 euros sur Amazon pendant les soldes d’hiver.

Les montres connectées massives outdoor que l’on trouve sur le marché (Polar Grit X2 Pro, Garmin Instinct 3 Amoled, Suntoo Vertical…) sont généralement très onéreuses ; un tarif certes justifié par les très nombreuses fonctionnalités de sport qu’elles proposent, ou encore par leur solidité. Mais d’autres marques font le pari de présenter des modèles complets, mais plus abordables, à l’image d’Amazfit, qui a lancé sa T-Rex 3 à moins de 300 euros. Une montre connectée de sport qui se démarque notamment par son excellente autonomie, et que l’on trouve à -12 % pendant les soldes d’hiver.

Ce que propose l’Amazfit T-Rex 3

Un format léger pour une montre outdoor

Des fonctions de suivi sportif avancées

Une autonomie de plus de deux semaines

Lancée à 299,90 euros, la montre connectée Amazfit T-Rex 3 est actuellement vendue à 264,99 euros sur Amazon.

Imposante, mais légère

Les montres de sport outdoor sont généralement dotées d’un design assez massif, et l’Amazfit T-Rex 3, comme son nom le laisse penser, ne fait pas exception. Avec ses dimensions de 48,5 x 48,5 x 13,75 mm, elle n’est clairement pas adaptée à celles et ceux qui cherchent avant tout une smartwatch fine et élégante. Toutefois, l’Amazfit T-Rex 3 se différencie de ses concurrentes par son poids étonnamment léger de 68,3 g. Il faut dire que la marque a misé sur une lunette en acier inoxydable et un boîtier en plastique, des matériaux moins lourds que le métal ou le verre saphir, par exemple. L’Amazfit T-Rex 3 est certes plus confortable que ses rivales, mais elle perd un peu en résistance, et sa dalle est notamment plus sensible aux rayures.

Heureusement, la montre est tout de même très bien équipée face aux conditions extrêmes et peut résister à des températures de -30 à 70 °C. Elle peut aussi être utilisée jusqu’à 45 mètres de profondeur pour de la plongée. Concernant son écran, on a ici droit à une dalle Amoled de 1,5 pouce proposant une définition de 480 x 480 pixels pour une densité de 322 ppp. Elle occupe d’ailleurs 61,7 % de la surface de la montre, ce qui est plutôt intéressant pour une montre de sport. Le gros point fort de cet écran ? Sa luminosité, puisque cette dalle est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m². Un capteur de luminosité ambiante est aussi de la partie, de même que le mode Always-On.

Calée en sport et bien endurante

Tout comme la Cheetah et la Cheetah Pro, l’Amazfit T-Rex 3 embarque le système Zepp OS en version 4. Elle embarque également l’assistant vocal Zepp Flow, une IA générative conversationnelle basée sur GPT-4o. Son intégration est particulièrement efficace et réactive, mais l’absence de haut-parleur implique que les réponses sont nécessairement écrites sur l’écran, et non lues. Côté suivi d’activité, la T-Rex 3 intègre tous les capteurs classiques d’une montre de sport, à savoir un capteur optique de fréquence cardique, un oxymètre de pouls optique, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole ou encore un altimètre barométrique. Elle peut également mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour estimer le stress et intègre aussi un suivi du sommeil.

Concernant son suivi GPS, la montre est compatible avec six constellations satellitaires GNSS et met à disposition un suivi GPS double fréquence. En action, la T-Rex 3 s’en sort très bien, et elle propose même une cartographie stockée en local et consultable durant l’entraînement. Les amateurs de trail ou de vélo apprécieront, d’autant plus que cette fonction est plutôt rare dans cette gamme de prix. La smartwatch peut par ailleurs suivre 25 types d’exercice et programmer des entraînements complexes par intervalles. Enfin, terminons par l’un des grands atouts de la montre : son endurance. Avec une batterie de paramètres activés lors de notre test, la montre a tenu pendant 12 jours et 20 heures. C’est tout simplement excellent.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazfit T-Rex 3.

