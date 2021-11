Flex Oled : Samsung tease des nouveaux types d’écrans enroulable ou étirable

Samsung veut devenir le leader de tous les types d'écrans OLED pliables. Après sa démonstration de force avec deux smartphones, le fabricant s'apprête à décliner sa proposition avec de l'enroulable et de l'étirable.

Aujourd’hui, l’Oled conventionnel a atteint une grande qualité sur les appareils haut de gamme : contrastes infinis, luminosité record, calibration des couleurs parfaite et grande couverture colorimétrique. Pour continuer de se distinguer sur ce marché, Samsung propose le Flex Oled, c’est-à-dire une gamme d’écrans pliables. La marque en a elle-même fait la démonstration avec ses Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold, qui intègrent tous les deux un écran pliable.

Désormais, la marque semble vouloir passer à la vitesse supérieure et proposer d’autres types d’écrans.

Rollable Flex et Slidable Flex

Samsung Display, la branche qui s’occupe uniquement des écrans, a lancé un site dédié à la gamme Flex Oled qui réunit tous ces projets. On y trouve les arguments de Samsung concernant sa gamme actuelle d’écrans pliables à destination des fabricants. La marque met notamment en avant sa capacité à réduire au maximum l’angle de pliure, davantage que ses concurrents. Elle y parle également de sa marque « UTG » ou Ultra Thin Glass, qui doit en principe protéger l’écran pliable par une fine couche imitant l’effet du verre.

Mais le plus intéressant se trouve en bas de la page, quand Samsung affiche toutes les possibilités offertes par sa technologie.

On commence par Flex Bar et Flex Square qui rappellent évidemment les formes adoptées par les deux smartphones de Samsung.

Flex Note semble reprendre le même design que Flex Square en principe, mais avec une plus grande surface d’affichage. Il est fort probable qu’ici Samsung vise les fabricants de PC portables qui pourraient être intéressés par la création d’une machine à « deux écrans » repliable. En 2020, Lenovo a lancé le X1 Fold avec ce principe.

Le Rollable Flex mise clairement sur une adoption sur le marché des téléviseurs, et en particulier face à LG. Ce dernier est en effet connu pour avoir déjà proposé des téléviseurs avec écran enroulable.

Il y a enfin le Slidable Flex, qui propose un écran étirable. Ici, Samsung veut concurrencer le positionnement d’Oppo qui avait impressionné avec son Oppo X 2021.

Samsung semble donc vouloir être sur tous les fronts. Le site d’en dit pas plus sur les caractéristiques de ces écrans ni si on pourrait prochainement les retrouver dans des appareils commercialisés. On peut imaginer que le lancement de ce site dédié est une préparation pour le CES de Las Vegas qui aura lieu au début du mois de janvier 2022. Ce salon est souvent l’occasion pour Samsung Display de présenter ses nouveautés.

En 2021, la marque s’est par exemple attaquée au marché du PC avec pas mal de succès, notamment chez Asus.

