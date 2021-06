LG Signature OLED R : nos impressions sur le TV enroulable à 100 000 euros

Introduction

Il a fait le tour du monde sur différents salons et après s’être montré un peu partout pendant plusieurs mois, le tout premier téléviseur enroulable au monde LG Signature OLED R est désormais disponible à la vente en France. Pour l’acquérir, il faut tout de même prévoir quelques 100 000 euros et entre 8 à 16 semaines pour la livraison. Une TV d’exception, ça se mérite ! Nous sommes allé à sa découverte.

Vous les attendiez avec une certaine impatience ? Et bien, sachez que les précommandes du LG Signature OLED R sont officiellement ouvertes sur le site de la marque et dans une boutique physique spécialement aménagée pour l’occasion, au 222 boulevard Saint-Germain à Paris. Elles vous permettront de réserver un exemplaire d’un téléviseur d’exception. En effet, le constructeur sud-coréen a réussi la prouesse technologique d’intégrer un écran flexible au sein d’un meuble qui sert de cache pour l’écran lorsqu’il est totalement enroulé sur lui-même.

Il sort totalement en 30 secondes environ dans un silence assez impressionnant. Un petit clic très discret vient signaler la fin du processus. Complètement déployé, en passant derrière, on peut voir la structure en lamelle développée par le fabricant et que l’on peut sommairement comparer à celle d’un volet roulant de fenêtre. Le tout est parfaitement maintenu par deux bras pivotants.

La structure en lamelle du OLED65R1 de dos. La structure en lamelle du OLED65R1 de dos.

L’écran peut toutefois « s’arrêter en chemin », à un tiers environ pour afficher une horloge, un lecteur de musique, une ambiance feutrée avec des images d’un feu de cheminée, par exemple ou un diaporama de vos photos.

LG OLED65R1 en mode écran partiel Mode écran partiel Mode écran partiel

Complètement rentré, le téléviseur est entièrement intégré au sein de son meuble qui profite d’une finition épurée Premium avec de l’aluminium brossé et du bois. Le tout pèse environ 100 kg.

Caractéristiques du LG Signature OLED R1

Le TV LG Signature OLED R1 utilise une dalle OLED flexible capable d’afficher une définition Ultra HD 3840 x 2160 pixels sur une diagonale de 65 pouces. LG travaille déjà sur de plus grandes tailles d’écran pour les futurs modèles. Celui-ci est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision, mais, comme les autres téléviseurs de la marque, fait l’impasse sur le HDR10+ défendu par Samsung. Il embarque la dernière génération de puce Alpha 9 comme les C1 et G1.

Il supporte les signaux Ultra HD à 120 Hz, pour les jeux. Il ne peut toutefois pas accepter les technologies VRR, FreeSync ou G-Sync sans grande chance d’une mise à jour à venir pour corriger cela. Côté audio, il profite d’un système intégré qui délivre une puissance de 100 watts environ, selon le fabricant. On peut compter sur la présence d’un ensemble de haut-parleurs 4.2 avec une compatibilité Dolby Atmos. Il ne supporte pas le DTS et il n’y a pas de caisson de basses associé. Le téléviseur est animé par le système maison que l’on trouve également sur les autres modèles de la marque, WebOS 6.0.

Nos impressions sur le LG Signature OLED R1

Pour avoir eu la chance de voir les images produites par le téléviseur, nous pouvons dire qu’elles sont exactement comme sur une télévision classique OLED de la marque de dernière génération, comme LG C1 dont vous pouvez lire notre test complet. La flexibilité de l’ensemble ne se voit absolument pas et totalement déployé, on a l’impression d’avoir une dalle classique devant soi proposant des scènes de toute beauté.

Alors oui, ce n’est pas une image Ultra HD 8K (mais alors bonjour le prix…) et toutes les dernières technologies gaming ne sont pas implémentées ici, mais il faut aussi comprendre que les joueurs ne sont pas vraiment la cible de ce produit qui reste malgré tout une vitrine technologique particulièrement aboutie, fonctionnelle et proposant une des plus belles images qu’il soit possible de voir actuellement sur une télévision.

Sans parler de l’effet « wahou » de vos invités qui survient lorsque vous parlez à la télécommande du téléviseur demandant le lancement de votre film et que le meuble commence à s’ouvrir pour laisser sortir l’écran progressivement en silence, l’écran déjà animé par des images.

Prix et disponibilité du LG Signature OLED R1

Fabriqué à la commande, le téléviseur demande entre 8 et 16 semaines pour la livraison. Au préalable, LG vous propose une éventuelle prévisite à domicile afin de vérifier la possibilité d’installation ainsi que les accès et un service support « à la hauteur du produit », nous a-t-on assuré chez le fabricant.

Il faut donc compter sur un prix de 100 000 euros pour le LG Signature OLED R1 ou OLED65R1. Pour l’avenir, LG nous a dit travailler sur des modèles de plus grande taille, mais également sur un dispositif qui reprendrait le concept du téléviseur enroulable, mais qui pourrait sortir du plafond, comme certains écrans de vidéoprojection, par exemple…

L’intégration pourrait alors demander plus de travaux que de simplement poser un meuble comme le OLED R1 et serait alors réservée à une poignée de privilégiés. Vivement le prochain salon que LG puisse nous en faire une démonstration !