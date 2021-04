L’écran OLED enroulable LG a enfin un prix de vente en France

Trois ans après sa présentation au salon du CES, l'écran OLED enroulable de LG est enfin commercialisé en France.

Après l’avoir découvert au CES quand on pouvait voyager librement, LG a annoncé que son premier téléviseur enroulable au monde serait mis en vente. Le LG Signature OLED R de 65 pouces est maintenant disponible en ligne en France et il coûte 100 000 euros, contre 100 millions de wons en Corée du Sud. La conversion n’a pas été très compliquée.

Le Signature OLED R, trois années entre le concept et sa mise en vente

Le Signature OLED R est construit autour d’une dalle OLED flexible que LG. En raison de sa nature flexible, elle peut se rétracter partiellement ou totalement dans sa base. LG joue d’ailleurs très bien avec cette caractéristique, car vous n’êtes pas obligés de déployer entièrement l’écran. Vous pouvez dérouler seulement la moitié, par exemple, pour afficher certaines informations que vous voulez suivre. Il offre ainsi trois formats de visualisation : Full View (écran complet), Line View (écran partiel) et Zero View (écran enroulé).

LG Display a présenté pour la première fois un prototype de téléviseur enroulable au CES 2018, et Bloomberg a annoncé plus tard que l’écran ferait son chemin dans un produit d’expédition l’année prochaine. LG a en effet présenté son téléviseur enroulable au prochain CES. Il y a plus de trois ans.

En France, vous ne pouvez l’acheter qu’exclusivement en ligne sur le site de LG Electronics.