Hisense amène le vidéoprojecteur ultra-courte focale à un tout autre niveau : 8K, enroulable et son spatial

Si le vidéoprojecteur est souvent associé à des contraintes, Hisense n'est pas de cet avis avec ses Laser TV. Justement, la marque veut le prouver avec ses nouveaux produits du CES 2024.

Après les TV Mini-LED, Hisense a dévoilé un truc assez fou au CES 2024 : des vidéoprojecteurs qu’ils appellent des téléviseurs Laser. En fait, ça existe déjà, c’est une gamme de projecteurs laser à ultra-courte focale, mais pas comme ceux qu’on connaît. Ils ont combiné ces projecteurs avec des écrans spéciaux (ALR) qui réduisent la lumière ambiante pour booster le contraste et la luminosité. Selon Hisense, cela garantit un meilleur compromis que les téléviseurs classiques, surtout quand on parle de grands écrans.

Ces vidéoprojecteurs ne sont pas donnés, mais ils se posent comme de vraies alternatives aux téléviseurs habituels. Dans le lot, il y a le Laser TV 8K Sonic Screen, le Rollable Laser TV pour ceux qui veulent quelque chose de discret et le Laser TV 4K Ultra Slim, super compact.

Trois produits

Le Laser TV 4K Ultra Slim, par exemple, est 70 % plus petit que son prédécesseur. Les détails techniques sont encore rares, mais il vient avec un écran Fresnel (ALR) de 88 pouces, super fin avec seulement 1,57 cm d’épaisseur et léger à 7,5 kg. Hisense prévoit de le vendre sous les 5 000 euros.

Le Rollable Laser TV, lui, c’est la réponse de Hisense aux TV enroulables hors de prix. Pas besoin d’écran fixé au mur ici. C’est un projecteur triple laser ultra-courte focale avec un écran enroulable qui se cache dans un meuble TV noir et discret d’environ 2,5 mètres de long. Un bouton et hop, un écran de 100 ou 120 pouces apparaît avec un projecteur triple laser AWOL LVT-3500 de 3 500 lumens ANSI, support HDR 10+, haut-parleurs de 36 watts et compatibilité 3D avec des lunettes DLP Link. Son prix ? Aux alentours de 12 000 euros.

Et enfin, le gros morceau : le Laser TV 8K Sonic Screen à 30 000 euros. C’est le premier projecteur ultra-courte focale en 8K et il est couplé à un écran sonore géant de 3,4 m² avec plus de 100 000 émetteurs sonores. On est loin d’une simple toile de projection, c’est un système audio complet intégré. Peu d’infos techniques pour l’instant, mais ça a l’air d’être une tuerie technologique.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs à (ultra) courte focale en 2024 ?