Hisense prouve la pertinence du LCD Mini-LED face à l’Oled au CES 2024 : 10 000 nits de luminosité

L'Oled est fréquemment considéré comme le standard de référence dans le domaine des téléviseurs, réputé pour sa qualité d'image exceptionnelle et ses noirs profonds. Cependant, le Mini-LED, bien qu'encore en développement, n'a pas encore révélé tout son potentiel. C'est exactement que Hisense a montré au CES 2024 en dévoilant ses nouveaux téléviseurs.

Le secteur des téléviseurs n’est certainement pas un champion de la sobriété écologique. La tendance actuelle chez les fabricants est de produire des écrans toujours plus grands, dépassant souvent les 100 pouces, et toujours plus lumineux. Bien que la situation soit un peu plus nuancée, cette tendance résume assez bien l’état du marché au CES 2024.

Au CES 2024, Hisense a vraiment frappé fort avec plusieurs modèles impressionnants. Commençons par le Hisense Mini-LED ULED 98UX, un téléviseur LCD Mini-LED, comme son nom l’indique. Ce modèle propose plus de 10 000 zones de gradation locales pour un contrôle précis de la lumière et du contraste, avec une luminosité maximale de 5 000 nits. Pour mettre ce chiffre en perspective, considérons que les OLED les plus lumineux, comme le nouveau Samsung S95D, atteignent un pic de 3 000 nits. Ce téléviseur Hisense propose également une fréquence d’images allant jusqu’à 144 Hz.

Dans la catégorie « taille gigantesque », Hisense présente le ULED 110UX. Ce téléviseur Mini-LED 8K de 110 pouces (environ 279 cm) établit un record avec une luminosité de 10 000 nits et 40 000 zones de rétroéclairage. Sa couverture de l’espace colorimétrique BT.2020 est également impressionnante, atteignant 95 %. Pour gérer cette luminosité, Hisense a équipé ce modèle d’un filtre antireflet. De plus, un filtre grand angle STW2.0 minimise les fuites de lumière du rétroéclairage et les variations de couleur, même lorsqu’on regarde l’écran depuis un angle éloigné. Notons que les améliorations continues du Mini-LED témoignent de son potentiel à rivaliser, voire à dépasser, l’Oled dans les années à venir. Le Mini-LED n’a pas encore révélé tout son potentiel.

Le modèle ULED 75UX, toujours en Mini-LED, est le téléviseur le plus fin de Hisense. Ce qui est remarquable ici, c’est que généralement, ce sont les téléviseurs OLED qui sont connus pour leur finesse. Malgré cela, le 75UX offre 5 000 zones de gradation locale.

Enfin, Hisense a aussi présenté une alternative à Samsung The Frame, appelée CanvasTV. Son design est similaire, avec des cadres au fini boisé et un support mural qui aligne l’écran parfaitement contre le mur. Hisense a dévoilé ce produit lors de sa conférence, mais n’a pas confirmé sa sortie pour 2024.

Et les tarifs et disponibilité

Pour ceux qui sont prêts à investir dans le dernier cri de la technologie télévisuelle de Hisense, le constructeur chinois a prévu la sortie du téléviseur Mini-LED 110 UX pour le troisième trimestre 2024. Ce monstre de 110 pouces devrait être vendu au prix estimé de 18 000 euros.

Dans la même gamme, mais avec des prix plus abordables, le Mini-LED 98 UX et le Mini-LED 75 UX seront également disponibles au troisième trimestre 2024. Le 98 UX, offrant une luminosité maximale de 5 000 nits et plus de 10 000 zones de gradation locale, sera proposé à environ 8 000 euros. Le 75 UX, connu pour être le modèle le plus fin de Hisense tout en offrant 5000 zones de gradation locale, aura un prix estimé de 4 200 euros. On a ici, ce qui se fait de mieux dans la technologie Mini-LED.

Enfin, pour ceux qui recherchent une alternative élégante et abordable à Samsung The Frame, Hisense prévoit de lancer la Canvas TV au quatrième trimestre 2024. Cette série se déclinera en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces, avec des prix respectifs de 1 100 euros, 1 300 euros et 1 500 euros.

