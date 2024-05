C’est LE téléviseur pour regarder les JO : ce TV Samsung QD-OLED est à -42% !

Alors que l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques se rapprochent, c'est peut-être le moment idéal de changer de téléviseur. Plus grand, meilleure qualité d'image... c'est sans doute ce que vous gagneriez avec le Samsung TQ55S95D, un modèle QD-OLED dont le prix passe de 2890 euros à 1650 euros seulement chez Ubaldi.

Les meilleurs bons plans téléviseurs, c’est souvent à l’approche d’événements sportifs et c’est encore vrai en 2024. En témoigne cette promotion sur le Samsung QD-OLED TQ55S95D qui profite d’une belle réduction de 42% chez Ubaldi.

Le Samsung TQ55S95D, c’est quoi ?

Une dalle QD-OLED de 55 pouces ;

Une définition 4K ;

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz ;

Toute la connectique dont vous pouvez avoir besoin.

Ce téléviseur haut de gamme de Samsung est sorti en 2024. Même tout jeune, il a droit à une grosse promotion de 42% chez Ubaldi, puisque son prix passe de 2890 euros à seulement 1650 euros. Le tout grâce au code promo 20DAYS1724 ainsi qu’à l’offre de remboursement (ODR) organisée par Samsung. Attention à la date limite toutefois : le 14 mai !

Un grand téléviseur 4K UHD Oled

C’est une dalle qui fait rêver : 55 pouces de diagonale, soit 138 cm. Elle est Oled, plus précisément QD-OLED et en définition 4K UHD (3840 par 2160 pixels) : les bases sont solides. D’autant plus que le filtre anti-reflet fonctionne bien : de quoi profiter des épreuves des Jeux Olympiques même s’il y a du soleil dehors. Le téléviseur est compatible HDR10+ et OTS et offre un son 4.2.2 jusqu’à 70 W. Pas de Dolby Vision ni de DTS cependant. Durant notre test du Samsung TQ65S95D (la version 65 pouces de ce même modèle), nous avions salué le pic de luminosité, la qualité d’image et des couleurs.

Pour les amateurs de jeux vidéo aussi, ce téléviseur est adéquat : ce Samsung TQ55S95D propose un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz, parfait pour avoir des jeux très fluides. Aussi, on trouve à l’intérieur de ce téléviseur Samsung un processeur NQ4 AI Gen 2 qui permet de faire de l’upscaling en 4K : c’est-à-dire qu’il est capable de monter en 4K des contenus qui sont dans une qualité moins bonne.

Tizen est de la partie dans ce Samsung TQ55S95D

Tizen offre évidemment l’accès à toutes les plateformes de streaming pour regarder ses films et séries, mais pas que. C’est aussi un système d’exploitation taillé pour le gaming, puisqu’il offre aussi accès à plusieurs plateformes de cloud gaming. Quant à l’assistant vocal, pas le choix : il s’agit de Bixby de Samsung, qui n’est pas le meilleur sur le marché.

Côté connectique, on a droit à quatre ports HDMI 2.1, trois ports USB-A, un port USB-C ainsi qu’à un port Ethernet. La télécommande est solaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin de piles pour fonctionner. Finie donc la panique lorsqu’on n’en a plus, grâce à cette télécommande bien ergonomique.

