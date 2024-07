Boulanger vous fait économiser plus de 300 € sur ce TV LG 55’’ de 2024 doté d’un sublime écran QNED

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur offrant une bonne qualité d’image, cette offre pourrait bien vous plaire : le TV QNED de LG en 55 pouces, sorti en 2024, passe de 999 euros à 679 euros chez Boulanger.

Même si la technologie OLED reste sa spécialité, LG a d’autres atouts dans sa manche, et déploie également des téléviseurs avec la technologie QNED, une combinaison des technologies Quantum Dot et NanoCell. Elle permet de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’OLED, mais avec plus de luminosité. Si vous souhaitez profiter de cet affichage, le modèle 55 pouces de 2024 est actuellement 32 % moins cher.

Les atouts du LG 55QNED80T 2024

Son écran QNED de 55 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

Son interface WebOS fluide et intuitive

Le LG 55QNED80T 2024 est un téléviseur vendu à 999 euros, mais grâce à cette offre chez Boulanger, il se négocie désormais à 679 euros.

Qled + Nanocell : le bon combo

À côté de ses téléviseurs OLED, LG déploie sur certains de ses TV des dalles QNED, ou Quantum Dot NanoCell. Une technologie d’affichage qui combine la technologie NanoCell du constructeur, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et les Quantum Dots. Résultat : ce modèle offre des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs plus éclatantes. Une bonne manière de profiter de films et de séries dans les meilleures conditions.

Côté design, le TV mesure à peine 3 cm d’épaisseur avec un système de pieds double qui peuvent être positionnés au centre ou écartés pour installer une barre de son devant, sans gêner l’image. À propos d’image, la dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HDR10, mais pas de Dolby Vision au menu malheureusement… L’upscaling est assurée par le chipset Alpha 5 AI 4K de 7e génération. Niveau audio, ce TV embarque deux haut-parleurs de 20 W ainsi que AI Sound Pro, un format qui simule un son surround en lieu et place du Dolby Atmos.

Un TV connecté avec quelques fonctionnalités gaming

Qui dit LG, dit système d’exploitation WebOS et elle profite de la dernière version : webOS 24. La marque a opéré une refonte de son interface présentant plusieurs vignettes pour accéder rapidement à des fonctions de divertissement, comme Netflix, Disney+, Prime Video etc, mais aussi pour contrôler les objets connectés du domicile. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Chromecast ou AirPlay 2.

Enfin, si la qualité d’image est top, on ne peut profiter de jeux vidéo dans des conditions optimales à cause d’un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Aucun des quatre ports HDMI ne profite de la norme 2.1… Il prend tout même en charge la tehcnologie ALLM qui se charge de réduire la latence.

La technologie QNED permet d’offrir une meilleure qualité d’image, mais si souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.