France 2 UHD en HDR et Dolby Atmos : comment en profiter en fonction de votre box et de votre téléviseur

Juste avant le début des Jeux Olympiques de Paris, France 2 et France 3 font le grand saut vers l’UHD ! Une nouvelle qui promet une expérience télévisuelle inédite. Mais entre votre box et votre TV, êtes-vous vraiment équipé pour en profiter ?

France 2 fait le grand saut vers l’UHD ! Lancée le 23 janvier 2024, c’est la première chaîne en France entièrement en Ultra HD et HDR diffusée 24h/24, avec un canal dédié permanent sur la TNT.

Notez aussi que France 3 UHD est déjà dans les starting-blocks pour le 10 juillet, mais attention, c’est une chaîne éphémère qui ne sera disponible que jusqu’au 10 septembre pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

L’UHD, bien plus qu’une simple histoire de pixels

France 2 UHD, c’est bien plus qu’une simple augmentation du nombre de pixels. Certes, avec une définition de 3840 x 2160 pixels, c’est quatre fois plus détaillé que la Full HD classique. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. La vraie magie opère avec le HDR (High Dynamic Range, ici en HDR10) et le Dolby Atmos.

Le HDR, c’est comme donner des super-pouvoirs à vos couleurs et vos contrastes. Difficile de le décrire sans vivre l’expérience, c’est comme un coucher de soleil où vous distinguez chaque nuance du ciel, du plus vif orangé aux violets les plus subtils. Quant au Dolby Atmos, c’est comme être enveloppé dans une bulle sonore en 3D. Le son ne vient plus seulement de devant ou derrière, mais aussi du dessus !

La loterie des opérateurs : qui propose quoi ?

Mais attention, tous les opérateurs ne proposent pas ces technologies pour France 2 UHD. Par exemple, chez Free, vous aurez l’UHD, mais pas le HDR ni le Dolby Atmos pour France 2. Orange et SFR, eux, font le plein de technologies. Bouygues, lui, propose l’UHD et le HDR, mais pas le Dolby Atmos. C’est un vrai casse-tête !

Un détail important à noter : la plupart du contenu de France 2 UHD (99,99 % du temps) est en fait de l’upscaling, c’est-à-dire une conversion de contenus HD en UHD. Les événements en UHD natif, comme les JO, seront rares, mais spectaculaires. La chaîne est diffusée avec un débit de 20 Mbps chez les FAI et 16 Mbps sur la TNT et le satellite, ce qui devrait garantir une qualité d’image optimale.

Opérateurs HDR Bascule SDR-HDR Dolby Atmos Débit Bouygues Bbox 4K HDR : Dolby Vision (pas de bascule SDR-HDR)

Bbox 4K (ancienne génération) : HDR + bascule SDR-HDR ❌ ❌ 20 Mbps Free Pas de Freebox compatible HDR (Mini 4K, Devialet, Pop, ...)

Oqee (App) HDR non disponible ❌ ❌ 20 Mbps Orange Décodeurs TV UHD et TV6 : HDR + bascule SDR-HDR ✅ ❌ 20 Mbps SFR Box 8 : HDR activé en continu

Connect TV v2 : HDR + bascule SDR-HDR

Box 7 et Box Plus : non compatible HDR ❌ ✅ 20 Mbps OrneTHD Pas de décodeur propriétaire, compatible TV (comme TNT) ✅ ❌ 20 Mbps TNT / Fransat Dépend du téléviseur ✅ ❌ 16 Mbps Molotov Dépend du téléviseur / appareil (Apple TV, Android TV, ...) ✅ ❌ 20 Mbps

Le tableau fourni par Ultra-K permet de mieux se rendre compte de la complexité des compatibilités.

Votre TV est-elle à la hauteur ?

Parlons maintenant de votre fidèle compagnon du salon : votre TV. Pour profiter pleinement de France 2 UHD, il lui faut quelques superpouvoirs. D’abord, être capable d’afficher de la 4K, évidemment. Mais aussi être compatible HDR pour les contrastes améliorés, avoir des ports HDMI 2.0 ou supérieur pour supporter le flux de données, et être équipé de la norme HDCP 2.2 pour la protection des contenus.

Et n’oublions pas le nerf de la guerre : votre connexion internet. Même avec le meilleur équipement du monde, si votre connexion n’est pas à la hauteur, c’est comme essayer de faire passer un éléphant dans le chas d’une aiguille. Pour une expérience optimale, misez sur la fibre optique avec un débit d’au moins 25 Mb/s, voire 50 Mb/s si vous voulez profiter du HDR et du Dolby Atmos.

Quelques astuces pour optimiser votre expérience : investissez dans un bon câble HDMI, vérifiez les réglages de votre TV (mode UHD et HDR activés), et positionnez-vous à la bonne distance de l’écran. Pour une TV 55″, comptez environ 1,5 à 2 mètres. Plus près, vous risquez de voir les pixels, plus loin, vous perdrez en immersion.