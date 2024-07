Léger et puissant, le nouveau LG Gram 16 avec Intel Core Ultra 5 est déjà 600 € moins cher

Léger et fin, le LG Gram 16 version 2024 s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs, mais promet d'être bien plus performant que ses aînés. Une récente référence qui devient bien plus intéressante quand elle est affichée à 999 euros chez Boulanger, au lieu de 1 599 euros.

En décembre dernier, LG a élargi le catalogue de sa série Gram, une gamme de laptops réputés pour leur légèreté et leur design fin. Et pour ses nouveaux PC portables, la marque a misé sur quelques nouveautés, à commencer par l’intégration des processeurs Intel Core Ultra de la famille Meteor Lake, promettant ainsi de meilleures performances. Le LG Gram 16 fait partie de cette nouvelle salve de laptops, et s’il nous intéresse tout particulièrement, c’est aussi pour la remise de 600 euros dont il bénéficie aujourd’hui.

Les points forts du LG Gram 16

Un laptop très léger

Une dalle IPS QHD+ de 16 pouces

Un Intel Core Ultra 5 associé à 16 Go de RAM

Lancé à 1 599 euros, le LG Gram 16 (16+512 Go) est désormais proposé à 999 euros chez Boulanger.

Un poids (presque) plume

Le principal atout du LG Gram 16 est inscrit dans son nom : son poids, très contenu. En effet, cet ultraportable ne pèse que 1,19 kg, ce qui le rend très facilement transportable en déplacement et donc taillé pour les travailleurs nomades. Comme nous l’avons dit plus haut, les modèles de cette série sont également réputés pour leur design fin. Ici, l’épaisseur ne dépasse pas les 15,7 mm. Pour offrir une telle légèreté, la marque a misé sur un alliage de magnésium, qui promet durabilité et solidité.

Côté écran, on a droit à une dalle QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, en format 16:10, ce qui nous permet de travailler sur une large surface d’écran. La technologie IPS permet par ailleurs de profiter d’angles de vision bien ouverts. Et pour ne rien gâcher, la palette des couleurs diffusées est particulièrement riche puisque cette dalle couvre 99 % du spectre DCI-P3. Côté audio, le Dolby Atmos est de la partie.

De grosses performances

Dans ses entrailles, on trouve un processeur Intel Core Ultra 5-125H épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche. LG promet ainsi une nette amélioration des performances et de l’efficacité énergétique avec cette mise à niveau. Le SSD NVMe de 512 Go offre de son côté une grosse capacité de stockage, ainsi que des temps de chargement réduits et des lancements très rapides de la machine. Pour couronner le tout, le LG Gram 16 renferme un système de refroidissement efficace pour éviter toute surchauffe. La petite dose d’IA n’a pas non plus été oubliée et on peut ici notamment compter sur une technologie de tri de photos bien appréciable.

Concernant son autonomie, le LG Gram 16 embarque une batterie de 77 Wh qui permet en théorie de travailler toute une journée loin d’une prise. Et pour ce qui est de la connectique, celle-ci est composée d’un port HDMI, de deux ports Thunderbolt 4, de deux ports USB 3.2 Gen 2 et d’un lecteur de carte microSD.

