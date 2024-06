L’Oled de LG, l’OS de Samsung et l’Ambilight de Philips (ou presque) : cet élégant téléviseur met le paquet

La marque haut de gamme Loewe a récemment annoncé son retour sur le marché des TV, vidéoprojecteurs et systèmes audio. Elle vient de dévoiler son premier téléviseur 2024, très élégant, embarquant une dalle White-Oled MLA fabriquée par LG Display. Le tout avec le système d’exploitation Tizen de Samsung et avec une pointe de lumière en partie base rappelant la technologie Ambilight de Philips. Tout un programme !

Après avoir délaissé le marché français pendant plusieurs mois, la marque allemande Loewe va faire son retour dans les semaines et mois à venir avec plusieurs nouveaux modèles de téléviseurs. La figure de proue est le TV Stellar, le modèle le plus haut de gamme qui profite d’un design particulièrement distinctif, ne ressemblant à aucun autre TV actuellement disponible sur le marché. Avant de plonger dans les technologies utilisées ici, remarquons que l’appareil bénéficie d’un cadre en aluminium avec, sur le côté droit, une petite étiquette portant la marque Loewe.

En outre, le téléviseur est doté d’une plaque en pierre à l’arrière de 2 mm qui est unique pour chaque modèle et d’un effet particulièrement beau. La coque arrière est ainsi disponible en plusieurs coloris afin de s’harmoniser avec les tons de la pièce qui va accueillir ce téléviseur.

Ce dernier repose sur un pied avec un tube — lui-même sur une base en X — qui permet de faire pivoter l’écran pour trouver le meilleur angle de vision. Toutefois, comme toujours chez Loewe, d’autres options de pieds sont disponibles, avec ou sans motorisation et on peut également l’accrocher au mur.

Le téléviseur Loewe Stellar est proposé en 42, 48, 55, 65, 77, 83 et 97 pouces.

Un assemblage en Allemagne et une composition originale

L’assemblage des pièces de cette série est réalisé dans l’usine Loewe, à Kronach, en Allemagne. Parmi celles-ci, il y a donc l’écran qui dispose d’une dalle de type White-OLED fournie par LG Display. Les diagonales de 55, 65 et 77 pouces bénéficient de la technologie MLA (Micro Lens Array) META 2.0 permettant de booster la luminosité, au même titre que les derniers modèles LG G4, M4 et Panasonic Z95A.

Les autres tailles en sont dépourvues, offrant donc une luminosité moindre. Toutefois, Loewe nous a confié avoir procédé à une réduction de la luminosité afin de préserver la dalle, notamment des effets potentiels de brûlures et d’assurer à leurs utilisateurs une durée de vie maximale. Il sera intéressant de voir quel est donc le pic de luminosité offert, selon les tailles.

Jusqu’ici, sur ces TV, Loewe utilisait le système de divertissement Vidaa, développé par Hisense. Désormais, la marque propose Loewe os9 qui est en fait Tizen OS, dongac l’interface que l’on peut avoir sur les téléviseurs Samsung. Comme ces derniers, le TV Loewe Stellar dispose de toutes les applications de streaming parmi les plus populaires. En outre, il est possible d’enregistrer des émissions de TV sur le disque dur SSD intégré, une spécificité de la marque allemande. On peut compter sur une compatibilité HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos.

Pour le moment, les téléviseurs Loewe Stellar ne supportent pas le format Dolby Vision, à l’image des modèles de TV Samsung, mais les responsables de la marque n’excluent pas la possibilité d’une mise à jour du firmware à venir qui pourrait corriger cela. Sinon, il y a 4 entrées HDMI 2.1 supportant les technologies Ultra HD à 144 Hz, VRR et ALLM.

Enfin, la partie basse du téléviseur accueille non seulement le système audio qui propose une puissance de 80 watts, ce qui est loin d’être ridicule pour un TV, sous la forme d’une barre de son, mais aussi, et c’est beaucoup plus original, un système de LED. Celui-ci est baptisé « Magic Light » et fait immédiatement penser au système Amibilight, exclusif aux TV Philips. La comparaison s’arrête là, car il n’est pas possible de synchroniser l’éclairage avec le contenu à l’écran. On peut seulement faire varier, via le menu des paramètres, la température de couleur et obtenir une petite animation à l’allumage et à l’extinction de l’appareil.

Prix et disponibilité des TV Loewe Stellar

Vu le soin apporté au design, avec une dalle haut de gamme, un système performant et un ensemble audio qui devrait être satisfaisant, les prix des TV Loewe Stellar sont en conséquence. Ainsi, comptez sur un tarif de 3299 € pour le Loewe Stellar 42 pouces Silver OLED Ultra HD SL8 (courant juin), 3799 € pour la version de 48 pouces en juillet, 4299 € pour le 55 pouces en juin, 5299 € pour le 65 pouces en juillet, 9999 € pour le 77 pouces en octobre et 19 999 € pour le 83 pouces aussi cet automne.

Le prix du modèle de 97 pouces, prévu pour l’année prochaine, nous dit-on, devrait être astronomique.