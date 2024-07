Avez-vous été touché par la panne généralisée des services Microsoft dans le monde ?

Une panne généralisée a touché le vendredi 19 juillet de nombreux services Microsoft et provoquant des incidents auprès des milliers d'entreprises et institutions à travers le monde.

Ce vendredi 19 juillet, autour de 2h du matin heure française, de nombreux services Microsoft ont été touchés mondialement par un incident technique, qu’il s’agisse de Windows, son service de cloud Azure ou encore sa suite Microsoft 365. Certaines chaines de télévision ont cessé de diffuser, des avions n’ont pas pu décoller et de nombreux parcs informatiques à travers le monde affichaient le fameux écran bleu (BSOD).

La cause ? Une mise à jour défectueuse déployée par Crowdstrike, entreprise de cybersécurité qui possède des dizaines de milliers de clients dans le monde entier.

Une panne mondiale à cause… d’une mise à jour

Crowdstrike propose des services de protection contre les intrusions et le vol de données à de nombreuses entreprises et institutions. Ses solutions sont notamment utilisées par les services IT pour protéger les données des employés, le cloud, mais aussi déployer des mises à jour sur des dizaines de postes clients à la fois.

Mais une mise à jour automatique d’un pilote propriétaire déployé par Crowdstrike a tout simplement fait crasher Windows sur des dizaines de milliers de machines, aussi bien des PC portables d’employés que des serveurs de banque, des écrans d’affichage au sein des banques ou des commerces. C’est bien simple, il s’agit de l’incident le plus important de ce type de l’histoire.

Avez-vous été touché par la panne ?

Ce dysfonctionnement est si répandu qu’il n’est pas impossible que vous ayez été touché, que ce soit indirectement en utilisant les services d’un établissement, ou directement sur votre machine professionnelle ou personnelle. Nous avons donc voulu savoir la part de nos lecteurs ayant été touchés par la panne.

Chargement Est-ce que l'un des services que vous utilisés a été touché ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui sur Internet

Oui sur mon ordinateur professionnel

Oui en magasin ou restauration

Oui à l'aeroport

Non

Si vous avez été touché, n’hésitez pas à livrer votre témoignage en commentaires ! Nous vous livrerons les résultats du sondage la semaine prochaine.