Énorme panne informatique dans le monde : que se passe-t-il avec Microsoft ?

Tous les services de Microsoft sont touchés par une panne généralisée à travers le monde, rendant inopérantes des milliers d'entreprises, médias et institutions. La firme annonce être à l'œuvre sur un correctif.

Les services Microsoft sont victimes d’une panne de grande envergure depuis ce matin, et ce, dans le monde entier. Des milliers de machines à travers le monde affichent depuis ce matin un écran bleu (le fameux BSOD), rendant certaines entreprises inopérantes. Microsoft dit être en train de travailler à résoudre le problème alors que des entreprises, médias et même institutions ont vu leur infrastructure technique complètement inutilisable depuis quelques heures.

Une panne à l’échelle mondiale

Ce sont tout d’abord les entreprises australiennes qui ont tiré la sonnette d’alarme et notamment le média Sky News qui a dû cesser toute diffusion alors que la compagnie aérienne Ryanair a dû prévenir ses passagers en Europe d’une « panne informatique » impactant les départs en Europe. L’aéroport de Berlin est aussi touché par des retards alors que trois compagnies américaines sont dans l’incapacité de faire décoller le moindre appareil.

La cause ? Selon le site The Verge, une mise à jour défectueuse de service de cybersécurité CrowdStrike, utilisée par des milliers d’entreprises et institutions à travers le monde. Une épidémie d’écrans bleus s’est ainsi manifesté au sein des banques, compagnies aériennes, commerces et toutes les entreprises utilisant les services de Crowdstrike.

Selon Le Parisien, la Bourse de Londres a dû s’ouvrir en retardé sous ouverture en raison d’un défaut d’affichage sur sa plateforme de diffusion. En France, l’aéroport

Tous les services de Microsoft touchés

Crowdstrike a annoncé sur leur site avoir corrigé la mise à jour fautive, mais un retour à la normale n’est pour le moment pas d’actualité pour de nombreuses structures touchées. Microsoft quant à lui est en train d’appliquer des « mesures d’atténuation ».

De nombreux services Microsoft sont touchés comme Windows, mais aussi toute la suite Microsoft 365, notamment Teams, OneDrive, l’antivirus Defender. Nombreux de ses services sont de nouveau en ligne après une panne généralisée aux environs de 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi.

Article en cours de rédaction.