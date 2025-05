Un jardin impeccable sans le moindre effort : Mammotion rend enfin le robot tondeuse accessible

Avoir un jardin, c’est bien. Ne pas passer ses samedis à l’entretenir, c’est mieux. Avec sa gamme Yuka Mini, Mammotion tient la solution idéale pour celles et ceux qui veulent se mettre au vert en toute simplicité.

Yuka Mini // Source : Mammotion

Prix élevé, configuration fastidieuse, bornes ou câbles à installer pour délimiter son terrain : les premiers acquéreurs de robots tondeuses ont essuyé les plâtres, parfois au point de les décourager de persister dans la voie de l’automatisation. Avec le temps, la mise en marche comme le fonctionnement de ce type d’appareils ont été grandement facilités, notamment grâce au positionnement par satellite et aux algorithmes affinés par l’IA, sans oublier la généralisation des applications dédiées.

Les performances se sont améliorées et les gammes se sont élargies, sans pour autant que les prix explosent. Au contraire, certains fabricants comme Mammotion tentent de séduire le public avec des produits accessibles — les Yuka Mini démarrent à 799 € — qui disposent pourtant de la plupart des fonctionnalités de leurs semblables bien plus onéreux. Exemple avec le Mammotion Yuka Mini 500, disponible sur Amazon comme sur le site de son constructeur.

Prêt à tondre en 15 minutes chrono

Avec son système de positionnement par satellite NetRTK, Mammotion répond au principal point noir des anciens modèles de robots tondeuses : la complexité de l’installation et de la première mise en marche. La machine se charge seule de quadriller le secteur, vous laissant la main pour définir en un clin d’œil les différentes zones à tondre. Configurer l’appareil est un jeu d’enfant grâce à l’application maison du fabricant, qui permet de définir jusqu’à 15 zones différentes et même de réaliser des formes créatives en jouant avec la hauteur de tonte.

Yuka Mini // Source : Mammotion

Pas d’inquiétude si votre terrain est parsemé d’arbres touffus, puisque le robot continue sa route jusqu’à retrouver le signal Wi-Fi ou 4G. Aucun obstacle n’est d’ailleurs réellement un problème grâce au système 3D AI Vision, capable de reconnaître et d’éviter plus de 200 types d’objets différents. Des algorithmes qui font aussi leurs preuves pour détecter les bordures, bien visibles ou non, et pour assurer une coupe satisfaisante dans les coins. L’appareil est aussi capable de différencier les surfaces, pour éviter les zones non herbeuses et se concentrer sur la pelouse.

Petit, mais costaud

À moins de 11 kg sur la balance, la gamme Yuka Mini fait partie des poids plume, ce qui permet à ses modèles de se hisser partout. Ses grosses roues et sa motorisation puissante lui permettent de grimper des côtes de 50 % (jusqu’à 27 degrés) : idéal pour les jardins pentus, autrefois laissés pour compte de l’automatisation. Sa largeur de coupe de 190 mm peut paraître faible, mais c’est finalement l’un des atouts de ce modèle : il permet des finitions précises, parvient à couper jusqu’à 5 cm des murs et se déplace sur les bordures pour ne rien laisser sur son passage.

Aussi à l’aise avec les petites pelouses de pavillons qu’au bord des piscines ou dans les allées étroites, la gamme Yuka Mini fait preuve d’une polyvalence étonnante compte tenu de son prix. Elle profite même d’options que l’on retrouve habituellement dans les modèles premium, comme la surveillance en temps réel via l’application ou le contrôle vocal. Sa batterie amovible et ses nombreuses pièces remplaçables en font un outil facile à entretenir sur la durée.

Yuka Mini // Source : Mammotion

Mieux, le robot envoie une notification sur votre téléphone quand il est entièrement chargé, ou lorsqu’il sort de la zone d’activité définie en amont. De quoi quitter sereinement son domicile en laissant la machine travailler, puisqu’elle se met en mode « perdu » pour interdire son utilisation par un tiers et vous permet de la géolocaliser sur l’application.

Yuka Mini, une question de taille

Fort de neuf années d’expérience dans la robotique, concrétisées par plus de 1 000 brevets déposés, Mammotion propose donc une large gamme de robots tondeuses pour toutes les tailles de jardin, mais également tous les budgets. Si le Yuka Mini 500 est très attractif avec son tarif inédit de 799 € sur Amazon, on ne saurait trop recommander le Mini 700, pareillement disponible sur le site marchand américain au prix de 949.

Yuka Mini // Source : Mammotion

Deux autres modèles de la gamme, les Mini 600 et Mini 800, sont vendus pour leur part sur le Mammotion Store, aux prix respectifs de 899 € et 1099 €. Et si vous vous achetez un produit issu de la gamme Yuka Mini avant le 3 juin, vous pourrez tenter de remporter des billets pour assister à l’Open de Tennis de Berlin.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que l’intégralité de la gamme Yuka Mini bénéficie actuellement, et jusqu’au 15 juillet, d’une jolie offre : pour tout achat d’un des modèles présentés ci-dessus (Mini 500, 700, 600 ou 800), vous recevrez un Garage Standard d’une valeur de 199 euros. Ce dernier a pour vocation d’accueillir votre tondeuse lorsque cette dernière est au repos et permet de lui offrir une protection accrue contre les UV, les intempéries ou n’importe quel élément extérieur (branche, fruits, caillou, etc). Une bonne manière d’assurer la longévité de votre tondeuse au quotidien.