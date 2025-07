Référence dans le domaine des tondeuses robots, Mammotion lance un nouveau modèle compact à la pointe de la technologie pensé pour les terrains complexes et qui ne nécessite ni fil périmétrique ni base GPS.

Alors que la plupart des tondeuses robots s’appuient sur des stations RTK pour se repérer, Mammotion adopte une approche différente avec la LUBA mini AWD LiDAR. Ce nouveau modèle utilise un système de vision basé sur le LiDAR, combiné à une caméra haute définition, pour naviguer et tondre de manière autonome, à l’instar du Dreame A2.

Il cible les jardins jusqu’à 1 500 m², y compris ceux aux formes irrégulières, avec pentes, passages étroits ou autres aspérités que redoutent la plupart des tondeuses robots.

Un système de navigation basé sur LiDAR et caméra

La principale nouveauté de cette LUBA mini AWD LiDAR réside dans sa capacité à fonctionner sans fil de délimitation ni station RTK.

Pour cela, elle embarque un capteur LiDAR à 144 faisceaux, capable de générer un nuage de points dense, permettant au robot de cartographier le terrain en temps réel. L’ajout d’une caméra haute définition complète ce système pour offrir une perception plus fine des reliefs et obstacles.

Cette combinaison permet au robot de détecter et contourner les objets présents sur la pelouse, y compris dans des zones à faible luminosité ou sous les arbres. La marque annonce une précision au centimètre, même dans des environnements où le signal GPS serait inefficace.

L’installation se veut simple et rapide, le robot étant capable d’identifier automatiquement les limites du terrain grâce à ses capteurs embarqués. De plus, comme le reste de la gamme, il est possible de configurer jusqu’à 20 zones de tonte distinctes depuis l’application.

Une machine compacte mais robuste pour terrains complexes

Sous son format réduit, la LUBA mini AWD LiDAR conserve les caractéristiques techniques de modèles plus imposants. Elle repose sur quatre roues motrices, ce qui lui permet de gravir des pentes allant jusqu’à 80 %. Un système de suspension adaptative et des roues omnidirectionnelles facilitent la progression sur des surfaces irrégulières ou meubles.

Le châssis intègre également un pare-chocs absorbant pour limiter les secousses en cas de contact, mais également reconnaître les éventuels obstacles que la caméra et le LiDAR ne « verraient » pas. La tondeuse embarque également un moteur de 88 W, lui permettant de couper l’herbe dense sans difficulté.

Mammotion annonce une autonomie de 150 minutes, soit environ 250 m² par charge. Cela lui permet de tondre jusqu’à 1 500 m² sur deux jours environ.

Une tondeuse personnalisable

Comme le reste de la gamme Mammotion, la nouvelle LUBA mini AWD LiDAR offre de nombreuses possibilités de personnalisation. La gestion des zones de tonte est entièrement configurable via l’application Mammotion, tout comme la possibilité de planifier la tonte par créneaux horaires selon les besoins.

Elle offre également la possibilité d’ajuster les paramètres de tonte, comme la vitesse, l’angle, la hauteur de coupe et même l’écartement des bandes, directement depuis l’appli.

Prix et disponibilité

La LUBA mini AWD LiDAR est disponible dès maintenant sur le site officiel de Mammotion, au tarif de 2 299 €. Elle est compatible avec les jardins jusqu’à 1 500 m² et livrée avec station de charge, alimentation et accessoires.

Elle bénéficie en outre d’une garantie constructeur de 3 ans, pour une tranquillité d’esprit accrue.