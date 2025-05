Ce robot-tondeuse connecté abordable devient encore moins cher grâce à cette réduction Amazon

Si vous souhaitez dĂ©lĂ©guer la corvĂ©e de tonte de votre jardin Ă un robot tout Ă fait autonome, mais que vous n’avez pas un budget illimitĂ©, alors le Worx Landroid Plus WR169E pourrait bien vous convenir. En ce moment, Amazon le propose Ă 399 euros au lieu de 499 euros.

Les beaux jours s’installent, et les chanceux qui possèdent un jardin voudront très certainement en profiter. Mais pour ne pas se retrouver face Ă une jungle dĂ©sordonnĂ©e, il faut forcĂ©ment passer par l’Ă©tape de la tonte, qui n’est clairement pas une partie de plaisir pour certains. D’oĂą l’intĂ©rĂŞt de se tourner vers un robot-tondeuse qui va se charger de cette corvĂ©e Ă votre place. GĂ©nĂ©ralement, ces appareils sont vraiment onĂ©reux, mais il existe heureusement des modèles d’entrĂ©e de gamme comme le Worx Landroid Plus WR169E, proposĂ© Ă moins de 400 euros.

Ce que peut faire le Worx Landroid Plus WR169E

Couvrir une surface de 300 m²

Couper près des bordures

Fonctionner grâce à une application pratique

Auparavant proposĂ© Ă 499 euros, le robot-tondeuse Worx Landroid Plus WR169E est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399 euros sur Amazon.

Un robot simple pour les petits jardins

Le Worx Landroid Plus WR169E est un robot-tondeuse d’entrĂ©e de gamme capable d’effectuer sa mission sur des jardins de 250 Ă 300 m² maximum. Il est donc taillĂ© pour les pelouses peu Ă©tendues en zone urbaine. Il fonctionne, grâce au Wi-Fi et au Bluetooth, avec l’application de la marque, via laquelle vous pourrez notamment programmer des tontes ou encore dĂ©finir leur durĂ©e. Sachez aussi que l’app embarque une intelligence artificielle permettant au robot de dĂ©cider pour vous si et quand le gazon doit ĂŞtre coupĂ©.

Concernant le robot en lui-mĂŞme, il peut commencer Ă fonctionner après l’installation du fil pĂ©riphĂ©rique, qui permet de dĂ©limiter la zone de coupe. Il circule de façon autonome, et dispose mĂŞme d’un plateau flottant qui s’adapte Ă votre terrain : ainsi, il est capable d’ajuster la hauteur de sa lame pour s’adapter aux irrĂ©gularitĂ©s de votre pelouse. Et si le robot se soulève ou bascule en cours de route, son arrĂŞt sera automatique. En revanche, retenez que le robot est un modèle d’entrĂ©e de gamme, et donc moins efficace que les modèles bien plus onĂ©reux. Des blocages et des problèmes d’adhĂ©rence ont notamment Ă©tĂ© notĂ©s par plusieurs utilisateurs.

Des technologies embarquées

MalgrĂ© son prix contenu, le Landroid Plus WR169E intègre tout de mĂŞme plusieurs technologies modernes qui lui permettent d’ĂŞtre plus efficace. On note particulièrement la fonction « Cut-to-Edge » qui lui permet de tondre jusqu’aux bordures. Il est par ailleurs Ă©quipĂ© d’un capteur de pluie qui peut provoquer son arrĂŞt momentanĂ© en cas d’intempĂ©ries. Le robot-tondeuse est Ă©galement apte Ă contourner les obstacles et peut mĂŞme grimper des pentes de 35 %.

La marque a mĂŞme souhaitĂ© faire attention aux animaux nocturnes : via l’application, il est possible d’activer une fonction destinĂ©e Ă ne faire fonctionner le robot qu’en journĂ©e pour ne pas risquer d’Ă©craser un hĂ©risson la nuit, par exemple. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le robot est en thĂ©orie capable de fonctionner pendant 1 heure, mais sachez que tout dĂ©pendra de l’Ă©tat de votre jardin ou encore des conditions mĂ©tĂ©orologiques. Le Landroid Plus WR169E peut Ă©videmment retourner automatiquement Ă sa base de charge quand sa batterie est faible, ou Ă la fin de la tonte.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs robots tondeuses du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.