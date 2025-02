Le dernier bracelet abordable de Samsung est encore moins cher que d’habitude avec cette offre Amazon

Dans le catalogue de Samsung, on y trouve aussi des bracelets connectĂ©s : son Galaxy Fit 3 est un traqueur d’activitĂ© efficace qui est aujourd’hui plus accessible grâce Ă cette offre sur Amazon.

Samsung Galaxy Fit 3 // Source : site officiel

Plus discret dans le domaine des traqueurs d’activitĂ©s que Xiaomi ou Huawei, Samsung compte aussi des bracelets connectĂ©s dans sa ribambelle de produits. Son Galaxy Fit 3 est le dernier en date, et connait quelques amĂ©liorations bienvenues par rapport Ă son prĂ©dĂ©cesseur. Si vous prĂ©fĂ©rez davantage ce format que celui des montres, sachez qu’il est actuellement en promotion.

Le Samsung Galaxy Fit 3, c’est quoi ?

Un Ă©cran Amoled Ă©largit

Un suivi efficace côté santé

Une autonomie de près de 2 semaines

Vendu au dĂ©part Ă 69,99 euros, le Samsung Galaxy Fit 3 se nĂ©gocie aujourd’hui en promotion Ă 53,59 euros sur Amazon. Une autre offre est disponible avec un chargeur 25W en prime sur le site du gĂ©ant amĂ©ricain.

Un bracelet hybride…

Le Samsung Galaxy Fit 3 arrive trois ans après le Galaxy Fit 2 et les changements se font remarquer dès le premier coup d’oeil. Il se dote d’un Ă©cran bien plus grand et passe ainsi de 1,1 pouce Ă 1,6 pouce soit  45 % de plus que son prĂ©dĂ©cesseur. De quoi presque le faire rentrer dans la catĂ©gorie des montres connectĂ©es.

Son format rectangulaire tout en longueur permet d’afficher davantage d’informations sur l’écran, ce qui peut ĂŞtre pratique, surtout pour les notifications. Amoled, il est très agrĂ©able Ă consulter, notamment avec son capteur de luminositĂ© ambiante. CĂ´tĂ© esthĂ©tique, en optant pour un boĂ®tier en aluminium, le bracelet est plus fin et lĂ©ger.

… Qui prend soin de vous

Il possède diverses fonctions axées sur la santé physique, dont un cardiofréquencemètre, un capteur de SpO2, des outils de surveillance du sommeil (qui peuvent détecter les ronflements), et profite même de fonctionnalités d’appel d’urgence et d’une détection de chute. Et pour les sportifs, il y a plus de 100 types d’exercices physiques qui peuvent être suivis. En revanche, aucune mention de puce GPS ici, il faudra vous contenter de votre smartphone pour avoir un suivi précis de votre course à pied.

Pour terminer sur la batterie, la marque assure que l’accumulateur de 208 mAh permet de faire tenir le bracelet jusqu’à 13 jours d’utilisation. Cette donnĂ©e est amenĂ©e Ă varier, si vous mesurer votre SpO2 ou votre frĂ©quence cardiaque en continu, l’autonomie durera moins longtemps. Notez qu’il peut ĂŞtre plongĂ©e jusqu’à 50 mètres sous l’eau.

