90 ans d’innovation au service de votre jardin : le leader européen STIGA fait le plein de nouveautés en 2025

Une installation simple, une interface claire et une technologie au service de la performance : les robots tondeuses STIGA font les choses simplement, mais le font bien.

Source : Stiga

Les robots tondeuses se démocratisent, c’est indéniable. Autrefois gadgets réservés aux technophiles patients et débrouillards, ces petits condensés de technologies s’ouvrent désormais au plus grand nombre. De nombreuses marques à travers le monde proposent désormais des robots tondeuses aux fonctionnalités plus ou moins avancées et innovantes.

Mais l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs : voilà 90 ans que STIGA réinvente l’entretien extérieur à l’aide d’outils pensés par et pour celles et ceux qui les utilisent vraiment. La gamme de robots tondeuses du fabricant ne fait pas exception, puisqu’elle profite cette année de nombreuses innovations qui rendent son utilisation plus accessible que jamais.

Le meilleur allié des amateurs de jardin

Longtemps réservés aux surfaces petites et plates, les robots tondeuses ont su évoluer. Les progrès réalisés en matière de tonte automatisée sont significatifs et touchent à tous les aspects de cette corvée. Facilité d’installation, de configuration et de prise en main, autonomie, détection des obstacles, motorisation : les robots sont de plus en plus perfectionnés pour affronter tous les types d’extérieurs.

La taille et la pente du terrain sont évidemment des éléments déterminants, qui impliquent de scruter les fiches techniques des robots pour éviter de se retrouver avec un modèle inadapté à votre besoin. Mais la largeur et la hauteur de coupe, le bruit en fonctionnement et le poids ont également leur importance au moment de faire son choix.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce type d’appareil est pensé pour minimiser l’intervention humaine, notamment via le mulching : l’herbe est coupée et broyée en copeaux très fins qui viennent directement nourrir la terre. Il n’est donc plus nécessaire de se baisser pour ramasser l’herbe fraîchement tondue, ou d’apporter son sac de déchets verts à la déchetterie. Toujours dans l’optique d’en faire le moins possible, on recommande chaudement d’acquérir un robot dont le guidage se fait par GPS ou LiDAR. Ces systèmes s’avèrent bien plus pratiques à mettre en place que le balisage du terrain par câble, très fastidieux, voire visuellement disgracieux.

Des innovations au service de l’accessibilité

Pas une minute à perdre une fois son robot tondeuse STIGA déballé. L’installation et la configuration de l’appareil sont réduites à leur plus simple expression : autocalibration de la station, jumelage rapide de son smartphone et configuration automatique assurent une prise en main express, sans aucun stress. La marque STIGA a doté son application STIGA.GO d’un vérificateur de signal qui permet de placer la balise GPS fournie au meilleur endroit possible. Une fonction pratique sur laquelle s’appuie le système de guidance active (AGS) breveté de la marque pour identifier le trajet le plus optimal en fonction de la qualité du signal.

C’est depuis cette même app que l’on gère ensuite toutes les fonctionnalités essentielles, comme la mise à jour à distance du robot tondeuse ou la planification de ses cycles de tonte. Délimiter les zones d’action, la hauteur et le motif de coupe, consulter l’état de la batterie ou l’avancement de la tâche en cours : tout se fait en un clin d’œil grâce à une interface parfaitement modernisée par une refonte graphique et ergonomique efficace. STIGA.GO est le véritable centre névralgique des opérations, et peut même envoyer des notifications en cas de problème.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’accessibilité et la prise en main ne sont pas les seules avancées des robots STIGA pour 2025. La fiabilité étant au centre de la politique du fabricant, un nouvel algorithme optimise automatiquement la trajectoire de tonte, de manière à éviter les obstacles et garantir un travail efficace en toutes circonstances. Des avancées logicielles qui permettent également de donner un coup de jeune aux batteries ePower de la marque, dont l’autonomie et la durée de vie sont augmentées de manière substantielle grâce à ce même algorithme.

La nature est l’art de STIGA

Pour faire, comme Claude Monet, de son jardin son « plus beau chef-d’œuvre », il est recommandé de s’équiper des meilleurs outils disponibles. STIGA est une marque qui a fait ses preuves dans cet exercice avec 90 ans de savoir-faire, 45 brevets et plus d’un million de machines vendues chaque année aux quatre coins du monde. Une exigence synthétisée dans une gamme de robots tondeuses qui allient discrétion, fiabilité et performances tout en offrant une connectivité gratuite en 4G, cinq ans de garantie et une protection GPS antivol.

Des options que l’on retrouve sur l’ensemble de la gamme, composée de nombreux modèles différents qui peuvent couvrir jusqu’à 12 000 m² de surface. Difficile de ne pas trouver le robot adapté à son jardin dans le catalogue fourni du fabricant.