Pixel Watch : Google fait le plein de nouveautés côté santé

Google fait le plein de nouveautés pour ses montres Pixel Watch pour devenir un meilleur assistant santé.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google continue d’améliorer ses Pixel Watch avec ce nouveau « Pixel Drop » pour débuter le mois de mars. On y retrouve une amélioration du podomètre, mais également de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la santé de ses utilisateurs.

Un meilleur assistant sportif

Sur son blog, Google indique que les Pixel Watch suivront désormais les modes de déplacements avec plus de précision. Une bonne nouvelle pour les sportifs qui pourront avoir des informations plus justes que ce soit lors d’une session de marche, de course ou encore de randonnée. En effet, Google indique grâce à son algorithme pouvoir faire la différence entre une marche typique, un déplacement en fauteuil roulant ou encore lorsque l’on fait du « jogging avec une poussette ».

Des fonctions de santé améliorée

Du côté de la santé, Google précise que sa Pixel Watch 3 se dote d’une fonctionnalité de suivi menstruel permettant de facilement enregistrer l’arrivée de ses règles. Grâce à cet enregistrement, la montre connectée pourra afficher l’état du cycle en cours et ainsi prédire l’arrivée des prochaines règles grâce à l’application Fitbit.

Google souhaite également améliorer le sommeil de tous ses utilisateurs en rendant accessible la fonction « coucher automatique » aux possesseurs d’une Pixel Watch 2. Grâce à cette fonction, la Pixel Watch détecte automatiquement l’heure de sommeil et désactive les notifications pour économiser sa batterie et améliorer le sommeil de l’utilisateur.

En marge de ces annonces, Google annonce l’arrivée de la détection de pertes de pouls aux Etats-Unis d’ici la fin du mois de mars. Cette fonctionnalité, permettant de détecter lorsque le coeur d’une personne s’arrête pour déclencher un appel aux services d’urgence et d’ores et déjà disponible en France, depuis le lancement de la Pixel Watch 3.