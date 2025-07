Tondez votre pelouse sans lever le petit doigt avec le robot Worx Landroid Plus WR147E.1 et sa ristourne de 350 € pour la fin des soldes

Worx signe ici une référence du robot tondeuse connecté, pensée pour simplifier la vie au quotidien. Une belle promo à saisir pour ceux qui veulent passer plus de temps sur la terrasse que derrière la tondeuse. Sur Amazon, la Landroid Plus WR147E.1 se trouve à 549 euros au lieu de 899 euros.

Le Worx Landroid Plus WR147E.1 a été conçu pour ceux qui cherchent la tranquillité d’esprit. Une fois installé et configuré, il s’occupe de la pelouse de manière totalement autonome, même sur des terrains en pente jusqu’à 35 %. Sa technologie intelligente analyse le terrain pour optimiser chaque passage, assurant une tonte rapide et homogène. Et pour ce dernier jour des soldes, il est en promo avec une réduction de près de 40 % sur Amazon.

Les atouts de cette Landroid Plus WR147E.1

Une couverture jusqu’à 1200 m², pente max 35 %

Un robot connecté et programmable à distance

Une coupe au plus près des bordures

Au lieu de 899 euros, la Worx Landroid Plus WR147E.1 est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Amazon.

Une technologie au service du gazon

Le Landroid Plus WR147E.1 est équipé d’un système de navigation intelligent qui optimise ses trajets pour réduire le temps de tonte. Contrairement à certains modèles aléatoires, il apprend la configuration du terrain pour des résultats constants et efficaces, semaine après semaine.

Sa gestion des bordures a été particulièrement soignée, sa lame déportée permet de couper proprement jusqu’au ras des obstacles et murs, limitant l’usage du coupe-bordure. C’est un détail qui change tout visuellement sur une pelouse entretenue.

En cas de pluie, pas d’inquiétude, un détecteur lui permet de regagner automatiquement sa station pour éviter d’endommager le gazon humide. Une vraie autonomie, même quand la météo n’est pas au rendez-vous

Un robot vraiment connecté et personnalisable

Via l’application dédiée, il est possible de paramétrer le robot en fonction des habitudes et des besoins. Réglage de la hauteur de coupe, zones à éviter, création de planning hebdomadaire précis… Le tout se pilote à distance, depuis un smartphone ou une tablette.

Le Landroid Plus WR147E.1 est aussi compatible avec l’écosystème intelligent de Worx, permettant d’ajouter des modules pour étendre ses fonctionnalités : gestion multi-zones, anti-vol GPS, alarme de sécurité ou encore connectivité 4/5G si nécessaire.

Enfin, son installation reste simple et accessible, même pour un premier achat de robot tondeuse. Le guide fourni et l’application rendent l’opération claire, sans nécessiter d’expertise particulière.

Les Soldes d'été 2025

Jusqu'au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d'été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l'édition 2025 des soldes d'été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans

