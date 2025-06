Cet ASUS Vivobook deviendra votre meilleur compagnon bureautique avec son grand écran de 17″ et sa ristourne de 100 €

Pas besoin de 240 Hz ou de LED RGB pour faire de la bureautique simple. Ce Vivobook 17 vise clair : offrir un grand confort de travail avec un équipement solide, sans se perdre en fioritures. Idéal pour celles et ceux qui veulent un PC fiable, réactif et lisible. Et Amazon fait une belle réduc faisant passer le prix de 799,99 euros à 699,99 euros.

ASUS Vivobook 17 S1704VA-AU232W // Source : Frandroid

À l’heure où tout le monde regarde les ultraportables de 13 pouces pour cocher la case « mobilité », certains préfèrent encore voir grand. Avec sa dalle 17,3 pouces Full HD, ce Vivobook joue dans la cour du confort visuel. Tableurs XXL, navigation avec plusieurs onglets, retouche d’images, ou tout simplement lecture fluide sans plisser les yeux… ici, chaque pixel respire. Amazon retire 100 euros sur ce laptop au grand écran.

Qu’y a-t-il dans ce ASUS VivoBook 17 ?

Un grand Ă©cran de 17,3 pouces Full HD

Un combo Intel Core I7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD

Un clavier rétroéclairé

Au lieu de 799,99 euros, l’ASUS Vivobook 17 S1704VA-AU232W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699,99 euros sur Amazon.

Conçu pour le quotidien sans prise de tête

Ce Vivobook 17 S1704VA embarque un Intel Core i7-1355U, un processeur de 13ᵉ génération taillé pour les usages polyvalents. Avec ses 10 cœurs (2 performants + 8 économes) et une fréquence turbo jusqu’à 5 GHz, il sait encaisser la bureautique musclée, le multitâche ou les logiciels un peu lourd type Photoshop, InDesign ou la suite Microsoft Office complète.

Ce Vivobook tourne sous Windows 11 Home, propre et sans surcharge inutile. Pas d’excentricité graphique ni d’interface gadget, on va droit à l’essentiel. L’Intel Iris Xe assure une sortie vidéo fluide pour les contenus HD, les visios, les retouches simples et les tâches graphiques modérées.

La connectique est bien garnie : ports USB-A, USB-C, HDMI, combo jack. Tout ce qu’il faut pour brancher une souris, un écran externe ou un disque dur, sans courir après des adaptateurs. La batterie tient une journée de boulot en usage léger, et la charge rapide permet de récupérer vite quelques heures d’autonomie.

Un grand Ă©cran et du stockage en SSD

L’affichage est confiĂ© Ă une dalle IPS 17,3″ Full HD. Pas d’OLED ni de 120 Hz ici, mais une colorimĂ©trie stable, de bons angles de vision et un rĂ©troĂ©clairage homogène. Suffisant pour une utilisation quotidienne confortable, avec un format panoramique pratique pour le multitâche.

Côté stockage, on retrouve un SSD NVMe de 512 Go, connecté en PCIe qui permet un rapide démarrage, l’ouverture des fichiers, rapide en copie. Pas de goulet d’étranglement ici. L’expérience est fluide de bout en bout, avec un système qui reste réactif, même après plusieurs mois d’usage.

