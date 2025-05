Très confortable avec son grand format de 17 pouces, cet Asus Vivobook sous i7 13e gen plait encore plus grâce à cette offre

L’Asus Vivobook 17 est un PC portable apprécié pour ses performances générales, idéal pour travailler et étudier, à retrouver pour 699,99 euros sur Boulanger, contre 799,99 euros habituellement.

ASUS Vivobook 17 S1704VA-AU232W // Source : Frandroid

Alors qu’Asus est sur le devant de la scène en ce moment avec la sortie de son laptop double écran, le Zenbook Duo, il brille aussi avec ses modèles en promo comme le Vivobook 17 à -100 euros. C’est un PC portable plutôt milieu de gamme, avec une configuration suffisamment solide pour permettre de travailler et d’étudier en toute quiétude. Pas de carte graphique dédiée, donc impossible de le recommander pour du gaming de haute volée, mais au quotidien, c’est une très bonne machine avec un large écran de 17,3 pouces.

Les points forts de l’Asus Vivobook 17

Son grand format de 17 pouces offre une large visibilité

Un poids mine de rien contenu de 2,1 kg

Une autonomie constructeur annoncée à 9 h 30

Si on en croit la fiche produit sur le site de Boulanger, l’Asus Vivobook 17 S1704VA-AU232W a un prix de référence de 799,99 euros, qui passe à 699,99 euros en ce moment.

Un grand écran de 17 pouces pour être à l’aise

Le principal intérêt de cet ordinateur portable, c’est la taille de son écran. Ce laptop Asus Vivobook 17 est équipé d’une dalle LED IPS de 17 pouces qui affiche de la Full HD. Une surface confortable pour travailler, prendre des notes et regarder des vidéos, avec une définition standard, c’est vraiment confortable. Difficile de le recommander pour du gaming lourd, car il n’y a pas de carte graphique, mais pour lancer quelques petits titres indés légers, ça peut faire l’affaire.

Le reste de la configuration est aussi de bonne facture. Il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais il fait franchement l’affaire et vous pouvez faire tourner tous vos logiciels et applications sans souci. Pour ça, vous avez un processeur Intel Core i7 1355U cadencé de base à 1.7 GHz qu’il vaut mieux booster à 5 GHz pour en tirer le meilleur. Surtout qu’il est accompagné de 16 Go de RAM pour vous aider à fluidifier le tout.

Une bonne autonomie pour une journée de travail

Si vous comptez emmener l’Asus Vivobook 17 avec vous, ça ne devrait pas poser de problème en termes d’autonomie. La marque annonce une autonomie de 9 h 30 sur cette machine, largement de quoi tenir une journée. Ce chiffre est à pondérer avec l’usage que vous en faites, mais on est quand même dans la moyenne haute.

Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go avec Windows 11 dessus. Comme ça, il est prêt à l’emploi à peine déballé. N’oubliez pas vos périphériques externes avec le port USB 2.0, les deux ports USB 3.2 Gen 1 et le port USB-C 3.2 Gen 1. Il n’est même pas si lourd que ça puisqu’il pèse 2,1 kg pour 39,9 x 25,4 x 2 cm, de quoi le glisser dans un sac à dos facilement.

Si vous souhaitez voir ce qu’Asus propose d’autre en termes de PC portables, vous pouvez consulter notre sélection de laptops de la marque et piocher parmi les meilleurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.