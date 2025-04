L’Asus Vivobook S14 sous Intel Core Ultra 5 tombe à un très bon prix grâce aux French Days

Si vous cherchez un laptop facile Ă transporter, mais aussi et avant tout dotĂ© d’une bonne configuration pour les tâches courantes, l’Asus Vivobook S14 pourrait bien vous convenir. D’autant plus que pendant les French Days, on le trouve Ă 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Boulanger.

La gamme de Vivobook « S » d’Asus regorge d’ordinateurs portables de milieu de gamme dotĂ©s de composants premium. L’un des modèles de cette sĂ©rie, le S14 (S5406SA-QD246W) est par exemple dotĂ© d’un bel Ă©cran OLED, d’un Intel Core Ultra 5 ou encore d’une touche d’IA qui permet d’ĂŞtre bien plus productif. Ce PC portable, qui a le net avantage d’ĂŞtre très lĂ©ger, est proposĂ© avec une rĂ©duction de 200 euros pendant les French Days.

Les atouts de l’Asus Vivobook S14

Un laptop de 1,3 kg

Un Ă©cran OLED WUXGA de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 1 099 euros, l’Asus Vivobook S14 (S5406SA-QD246W) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899 euros chez Boulanger.

Un PC portable qui nous accompagne partout

L’Asus Vivobook S14 est un PC portable plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec son châssis bleu-gris fin, mais surtout très lĂ©ger. Avec seulement 1,3 kg sur la balance, ce laptop fait partie de ces poids plume que l’on peut transporter sans difficultĂ©. Les travailleurs nomades devraient apprĂ©cier. Et malgrĂ© sa finesse, ce modèle embarque tout de mĂŞme une connectique assez fournie, composĂ©e de deux ports USB-A 3.2 Gen 1, de deux ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un lecteur de cartes microSD.

Au niveau de son Ă©cran, c’est une dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces qui est en place ici, avec un format 16:10 qui permet d’afficher bien plus de contenus. Grâce Ă la technologie OLED, on peut profiter de noirs profonds, de contrastes infinis et de couleurs vibrantes ; notez d’ailleurs que l’Ă©cran couvre la totalitĂ© du spectre DCI-P3. La palette de couleurs affichĂ©es est donc bien Ă©tendue, ce qui devrait ravir les crĂ©atifs. Sous l’Ă©cran, on trouve Ă©videmment le clavier, qui comporte notamment une touche bien utile : celle dĂ©diĂ©e Ă l’intelligence artificielle de Microsoft, Copilot, qui va venir simplifier une foule d’usages et vous aider Ă gagner en productivitĂ©.

Idéal pour la productivité

Cet Asus Vivobook S14 est par ailleurs animĂ© par une puce Intel Core Ultra 5 226V, cadencĂ©e Ă 2,1 GHz (boost jusqu’Ă 4,5 GHz) et dotĂ©e de 8 cĹ“urs, qui lui permettent d’exĂ©cuter davantage de tâches simultanĂ©ment. Elle est Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM, pour gĂ©rer efficacement le multitâche. Avec une telle configuration, le Vivobook S14 nous laisse le loisir d’effectuer diverses tâches courantes, comme la bureautique, la navigation sur le web, le visionnage de vidĂ©os en HD ou mĂŞme de la retouche photo lĂ©gère.

Le processeur intègre par ailleurs une carte graphique Intel Arc Graphics, adaptĂ©e aux jeux modestes peu gourmands en ressources. Le tout est complĂ©tĂ© par un SSD de 512 Go, qui permet d’accĂ©lĂ©rer le lancement des applications et de rĂ©duire les temps de chargement. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, on a droit au Wi-Fi 7 et au Bluetooth 5.4. Enfin, concernant son autonomie, l’Asus Vivobook S14 devrait pouvoir tenir une journĂ©e complète de travail et est mĂŞme compatible avec la charge rapide.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir une autre version du laptop que nous avons testĂ©e, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’Asus Vivobook S14 avec Intel Core Ultra 7.

