Performant avec son Ryzen 9, ce laptop Asus Vivobook 16 à moins de 850 € propose une configuration solide

L’Asus Vivobook 16 est une alternative costaude au MacBook Air, à savoir un ultrabook fin et puissant, disponible pour 849,99 euros sur Amazon et fonctionnant sous Windows.

Dans la catégorie des ultrabooks, Apple règne en maître avec ses MacBook, notamment les modèles Air qui doivent leur surnom à leurs dimensions ultrafines. Mais la concurrence sous Windows fait rage et il y a de très bons modèles, comme chez Asus avec un Vivobook 16, présenté ici à -23 % qui plus est. Une économie substantielle qui permet de s’équiper d’un laptop solide, doté d’une configuration moderne faite pour durer plusieurs années.

Les points forts de l’Asus Vivobook 16

Son processeur AMD Ryzen 9 7940HS Hawk Point fait des ravages

1 To de mémoire sur SSD, c’est largement suffisant

L’affichage 16/10ᵉ pour une meilleure visibilité

Un laptop comme celui-ci coûte habituellement 1099,99 euros. Mais grâce à l’offre à durée limitée disponible sur Amazon, vous pouvez le commander pour 849,99 euros.

Un laptop qui allie finesse et puissance

Quand on fait le choix d’un tel laptop, c’est pour profiter de sa compacité. L’Asus Vivobook 16 allie tout ça puisqu’il fait 358,7 × 249,5 × 19,9 mm pour 1,88 kg. Si on le compare au dernier MacBook Air version 15 pouces, qui est celui qui s’en approche le plus, on a une machine de 340,4 × 237,6 × 11,5 mm pour 1,51 kg. Sachant qu’avec l’Asus, l’écran est plus grand d’un pouce, on constate qu’on est sur des dimensions plus ou moins équivalentes.

L’écran est une dalle IPS de 16 pouces, donc, qui affiche de la Full HD sur 16/10ème, soit de la WUXGA (1920 × 1200 pixels) avec un traitement antireflet. Ce qui vous garantit de pouvoir travailler n’importe où, avec une luminosité max de 300 cd/m² et un design à bord fin pour laisser toute la place à l’image. Le must pour du travail nomade, même si l’autonomie de la batterie, estimée à 6 h en utilisation légère, fait qu’il ne faut pas oublier d’emporter un chargeur.

Un processeur dernière génération bien confortable

Le cœur du laptop, c’est son processeur. Ici, Asus n’a pas fait les choses à moitié en installant un AMD Ryzen 9 7940HS Hawk Point, cadencé de base à 4,04 GHz et pouvant être boosté à 5,2 GHz. Ainsi, vous êtes assuré de faire tourner tous les programmes dont vous avez besoin, sans difficulté. D’autant que vous êtes épaulé par 16 Go de mémoire vive DDR4 3200 MHz, divisés en 2 x 8 Go. Quant au stockage, vous avez un SSD M.2 de 1 To, partiellement occupé par une version 64 bits de Windows 11.

C’est une machine vraiment conçue pour les performances de travail. L’absence de carte graphique dédiée n’en fait pas un laptop gaming, même si la puce Intel Iris Xe intégrée au processeur permet de faire tourner quelques petits titres. Mais ce n’est clairement pas sa vocation. Par contre, la connectique composée de deux ports USB 3.2 Gen1, un port USB 2.0, un USB-C 3.1 Gen1 et un port HDMI 1.4 permet de le transformer en véritable centre multimédia. Sans oublier le WiFi 5 ac et le Bluetooth 5.1 pour tout ce qui est sans-fil.

