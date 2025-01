Jardin, sols, vitres : Ecovacs nettoie l’intégralité de votre maison au CES 2025

La marque a présenté une nouvelle gamme d’entretien de la maison et du jardin, afin d’automatiser la tonte de la pelouse et le nettoyage des sols et des vitres. Elle lance ainsi plusieurs nouveaux aspirateurs robots, mais aussi deux nouvelles tondeuses robot et deux laveurs de vitres.

Ecovacs a profité du CES 2025 pour présenter sa gamme de robots dédiée à l’entretien de la maison. On y retrouve notamment les aspirateurs robots Deebot X8 Pro Omni et la gamme Deebot T50, déjà dévoilés à l’IFA en septembre. Elle a également lancé un nouvel aspirateur hybride, qui s’utilise à la fois manuellement ou de manière autonome.

La marque a également levé le voile sur deux nouvelles tondeuses robot, les Goat A et O. Enfin, elle a présenté deux laveurs de vitres, le Winbot W2 Pro et le Winbot Mini.

Voyons en détails comment se compose la nouvelle gamme et les améliorations qu’elle apporte.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Déjà présenté à l’IFA 2024 en septembre, le Deebot X8 Pro Omni est le porte-étendard de la marque et sera commercialisé courant 2025.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, il n’utilise pas de serpillère vibrante ou de patins rotatifs. À la place, il est équipé d’un rouleau-brosse Ozmo, semblable à ceux des aspirateurs-laveurs de sa société sœur Tineco, ou même du SwitchBot S10.

Grâce à cette approche, le rouleau reste propre grâce à un système d’auto-nettoyage et d’un racloir intégré. De plus, il applique une pression de 4 000 Pa tout en tournant à 200 tours par minute, ce qui permet de retirer les taches difficiles et sèches. Il peut également se déplacer et s’étendre pour nettoyer le long des plinthes, garantissant une couverture maximale.

Pour l’aspiration, le Deebot X8 Pro Omni offre une puissance de 18 000 Pa avec une technologie anti-enchevêtrement. Il dispose également d’une brosse latérale extensible pour atteindre les coins.

Le Deebot X8 Pro Omni bénéficie d’une navigation améliorée, combinant LiDAR, lumière 3D et caméra pour cartographier et se déplacer avec précision, mais aussi détecter et éviter les obstacles. De plus, l’absence de dôme supérieur lui confère un format plus fin, facilitant le nettoyage sous les meubles bas. Ecovacs est d’ailleurs l’une des premières marques a avoir développé cette approche, que l’on retrouve depuis le Deebot X2 Omni.

Le Deebot X8 Pro Omni est également doté de fonctionnalités d’IA intégrées. Par exemple, il peut reconnaître différents types d’obstacles et ajuster intelligemment sa stratégie de nettoyage en conséquence. Il inclut également des fonctionnalités comme le nouvel assistant vocal Yiko-GPT, permettant des interactions avancées sans avoir besoin d’enceintes connectées.

Gamme Ecovacs Deebot T50

Ecovacs a également dévoilé la nouvelle gamme Deebot T50, conçue pour offrir des performances de nettoyage puissantes à un prix plus abordable. Elle reprend certaines des fonctionnalités clés du X8 Pro Omni, telles que sa navigation et sa technologie de reconnaissance des obstacles, sans les options supplémentaires.

Le Deebot T50 Max Pro est le modèle haut de gamme de la famille, avec une puissance d’aspiration de 15 000 Pa et un flux d’air optimisé.

Le T50 Pro Omni rejoint la gamme avec un profil fin de seulement 8,1 cm, idéal pour nettoyer sous les meubles bas. Il est également doté d’une technologie anti-enchevêtrement et de nettoyage des bords, pour des performances accrues.

Ecovacs Deebot X5 Hybrid

Ecovacs a également présenté le Deebot X5 Hybrid. C’est le premier aspirateur robot hybride, dans le sens où il peut non seulement être utilisé comme un aspirateur robot classique, mais dispose également d’un manche. En utilisant celui-ci il devient alors possible d’utiliser le robot manuellement comme un aspirateur traditionnel.

L’intérêt de ce modèle réside notamment dans la station de vidange qui permet de récolter la poussière automatiquement, et donc de s’affranchir de cette tâche. Notons également que la station dispose d’un réservoir sans-sac, ce qui est plus écologique et économique.

Ecovacs Winbot W2 Pro & Winbot Mini

Ecovacs met également à jour sa gamme de nettoyeurs de vitres avec le nouveau Winbot W2 Pro Omni. Celui-ci offre un meilleur nettoyage des bords, une pulvérisation optimisée et une planification intelligente des trajets pour des résultats sans traces.

Le nouveau Winbot Mini est quant à lui le robot laveur de vitres le plus petit et le plus léger du marché, avec un poids de seulement 1,3 kg. Sa taille compacte en fait une option pratique pour les petits espaces et les appartements. Il ne dispose toutefois pas de station avec batterie et doit donc être raccordé à une prise électrique en permanence.

Ecovacs Goat A et O

Ecovacs Goat A

La famille Ecovacs Goat A est la nouvelle gamme phare de la marque. Elle se décline en deux modèles, la Goat A1600 RTK ainsi que la Goat A3000 LiDAR. Elles diffèrent par leur autonomie, la première étant conçue pour tondre jusqu’à 300 m² sur une charge, tandis que la seconde peut gérer jusqu’à 500 m² sans avoir besoin de se recharger.

La Goat A1600 utilise la technologie RTK pour se repérer et nécessite donc l’utilisation d’une antenne à installer dans le jardin. La Goat A3000 est quant à elle équipée d’un nouveau système de navigation qui combine diverses technologies. En effet, contrairement aux modèles précédents de la marque, qui reposent sur la navigation par caméra ou des balises, le nouveau Goat A3000 LiDAR utilise plusieurs technologies de positionnement, notamment un LiDAR, similaire à celui du Dreame A1. De plus, il est doté d’un positionnement satellite RTK et d’une vision par caméra, servant à la fois à la détection d’obstacle, mais aussi à cartographier automatiquement le terrain.

La gamme est également équipée d’un système de coupe à double plateau, similaire à celui des modèles Mammotion. Cette approche améliore la couverture de l’herbe pour une expérience de tonte optimisée. Enfin, la hauteur de coupe peut être ajustée, allant de 3 à 9 cm.

Ecovacs Goat O

Ecovacs a également dévoilé la nouvelle famille Goat O. Cette gamme est conçue pour les petits jardins, allant de 500 à 1 200 mètres carrés. Elle est idéale pour les pelouses avec des espaces restreints et des configurations complexes, car elle peut naviguer dans des passages aussi étroits que 0,7 mètre et gravir des pentes jusqu’à 45%. Elle dispose également d’une navigation avancée avec détection intégrée des obstacles, ainsi qu’une cartographie automatique grâce aux capteurs intégrés.

Trois modèles composent la gamme: La Goat O500 Panorama, Goat O800 RTK et Goat 1200 RTK. La première dispose d’une navigation avec vision panoramique, tandis que les deux autres s’appuient en plus sur une antenne RTK pour plus de précision. Ils bénéficient tous d’une caméra et de capteurs ToF, permettant une détection d’obstacles précise.

Les trois modèles offrent une hauteur de coupe de 3 à 8 cm, ajustable manuellement.