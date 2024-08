Test du SwitchBot S10: le robot aspirateur laveur innovant à l’entretien minimal

Le SwitchBot S10 est un robot aspirateur laveur qui se distingue par son système de double station qui révolutionne la gestion de la poussière et de l’eau, minimisant ainsi l’intervention humaine. Voyons en détail ce qu’il vaut au quotidien et si ses performances de nettoyage sont au rendez-vous.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Avec le S10, SwitchBot propose un concentré d’innovation avec une approche radicalement différente du fonctionnement classique des autres robots aspirateurs laveurs.

En effet, le SwitchBot S10 fait appel à deux stations distinctes, dont une se charge de la vidange de la poussière et de la recharge, tandis que la seconde est dédiée au remplissage et l’évacuation d’eau. Elle se raccorde directement à l’arrivée et l’évacuation d’eau du logement, minimisant la maintenance au quotidien. Les différences ne s’arrêtent pas là, puisque le SwitchBot S10 n’utilise pas de serpillière rotative ou vibrante. À la place, il est équipé d’un rouleau-brosse, similaire au fonctionnement des aspirateurs balai laveurs comme le Dreame H13 Pro et le Roborock Flexi.

Sur le papier, le SwitchBot S10 semble être une révolution dans le domaine de l’entretien des sols. Voyons en détail ce qu’apportent réellement ces innovations et les améliorations comparativement à un robot « classique » comme le Roborock S8 MaxV Ultra ou le Dreame X40.

Fiche technique

Modèle SwitchBot S10 Dimensions 36,5 cm x 11,5 cm x 36,5 cm Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un robot fourni par la marque.

Un design novateur à double station

Le SwitchBot S10 est livré avec deux bases. La première est une station de recharge et de vidange automatique relativement compacte, mesurant 260 x 412 x 207 mm. Elle est fine et relativement basse, ce qui la rend discrète dans votre intérieur.

Le capot supérieur abrite le sac à poussière et peut même accueillir des sacs de rechange et d’autres accessoires. Comme la plupart des stations, elle se connecte à une prise de courant pour fonctionner et recharger le robot.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La deuxième station gère le remplissage et la vidange de l’eau. Elle présente un design compact et ne mesure que 400 x 100 x 165 mm, ce qui permet de la glisser sous un meuble ou de l’adosser à des plinthes de cuisine. Elle est alimentée par une batterie et ne nécessite donc pas d’être branchée à une prise de courant, ce qui simplifie le choix de son emplacement proche d’une arrivée d’eau.

En effet, elle est conçue pour être directement raccordée à l’eau courante, ce qui lui permet de vider et de remplir le robot sans intervention humaine. SwitchBot inclut de nombreux connecteurs, joints et adaptateurs dans la boîte, ce qui simplifie grandement le raccordement peu importe l’arrivée d’eau. Elle dispose également d’un réservoir de détergent, permettant d’ajouter automatiquement de la solution de nettoyage durant le nettoyage. Elle est également équipée d’un filtre, lui permettant de capturer la saleté et de ne pas boucher les canalisations.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

SwitchBot propose également un kit avec deux réservoirs d’eau externes en option. Celui-ci se place au-dessus de la station et s’y raccorde grâce aux tuyaux de la station. Ils sont notamment utiles si vous êtes intéressé par le S10 mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le raccorder à l’eau.

Le robot est quant à lui assez unique, notamment car sa serpillière est différente de celles des autres robots. Au lieu d’utiliser des patins ou une serpillière sonique, il est équipé d’un rouleau brosse, similaire aux aspirateurs laveurs. Celle-ci peut se relever en présence de tapis et se racle constamment durant le nettoyage pour rester propre. De plus, c’est le robot lui-même qui se charge de laver et sécher le rouleau, et non la station comme sur d’autres modèles.

Une application quelque peu limitée

Lors de la première utilisation, il convient d’appairer le robot avec l’application afin qu’il cartographie votre logement. Ensuite, il faut indiquer la position de la station pour que le robot la recherche ensuite et s’y rende. Cette étape est fastidieuse car le S10 peine parfois à la trouver et il est nécessaire de la répéter plusieurs fois ou même de l’y placer manuellement.

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez éditer la carte pour ajouter des zones interdites, fusionner ou diviser des pièces, et leur donner des noms spécifiques. L’application permet ensuite de consulter les zones nettoyées et le statut du robot, de programmer un planning de nettoyage et d’ajuster quelques paramètres. Elle permet également de renvoyer le robot se charger ou laver sa serpillière et bien sûr de lancer le nettoyage global ou d’une pièce ou zone spécifique.

Malheureusement, très peu de paramètres sont configurables. Vous pouvez notamment ajuster la puissance d’aspiration et le niveau d’eau. Il est également possible de modifier le comportement autour des tapis pour relever automatiquement le rouleau, et ajuster les paramètres d’évitement des obstacles. Enfin, SwitchBot inclut un mode Ne Pas Déranger, qui empêche le robot de se vider pendant des heures prédéfinies.

Une aspiration correcte, mais un mode serpillière décevant

Le SwitchBot S10 dispose d’une puissance d’aspiration de 6,500 Pa, soit dans la moyenne basse du marché pour un produit haut de gamme. C’est suffisant pour les sols durs, mais un peu trop juste pour les tapis, notamment s’ils sont épais. À titre comparatif, la concurrence propose plus de 10 000 Pa sur les modèles les plus avancés.

Au quotidien, le robot capture efficacement la saleté et la poussière. Toutefois, il ne dispose pas de brosse latérale flexible comme le S8 MaxV Ultra et le Dreame X40, ce qui ne lui permet pas d’atteindre les coins et les espaces étroits. Sur les tapis, il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration pour mieux aspirer la saleté profonde.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour le nettoyage humide, SwitchBot a choisi une approche novatrice en utilisant un rouleau brosse au lieu d’une serpillière. Celle-ci est lavée et humidifiée avant le nettoyage et constamment humidifiée pendant le cycle. Un racloir permet de la maintenir propre durant le nettoyage, ce qui lui évite d’avoir à retourner à la station, contrairement aux autre aspirateurs laveurs.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les résultats de nettoyage sont toutefois mitigés. Le S10 s’en sort assez bien sur des sols peu sols et les rafraîchir efficacement. Cependant, il n’applique pas assez de pression durant le nettoyage et ne mouille pas assez le sol pour venir à bout des taches tenaces.

Aussi, même si ce genre de brosse est efficace sur un aspirateur laveur balai manuel, elle requiert souvent un mouvement de va-et-vient, tandis que le robot n’effectue qu’un seul passage. Il n’est pas non plus doté d’un système de détection de saleté comme sur les derniers modèles de Dreame ou Roborock, ce qui aurait pu améliorer l’efficacité globale du nettoyage. De même, le rouleau du S10 n’atteint pas les coins et les plinthes et il aurait été judicieux de l’équiper d’une serpillière ou d’un patin extensible pour atteindre des zones, comme le fait la concurrence.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Concernant la navigation et la détection d’obstacles, le SwitchBot S10 s’en sort globalement bien. En revanche, il peine parfois à détecter certains obstacles, notamment des pieds de meubles fins et autres petits obstacles.

Enfin, en termes de bruit, le S10 est assez décevant. Il émet environ 65 dB lors du nettoyage humide, notamment car la rotation du rouleau brosse est assez bruyante, ce qui rend son utilisation peu agréable si vous êtes à proximité.

Un entretien particulièrement simple

Le SwitchBot S10 est beaucoup plus facile à entretenir que la plupart des autres robots. En effet, l’entretien du rouleau brosse étant réalisé par le robot, les bases ne demandent que très peu d’attention.

La station de vidange ne requiert votre attention que lorsque le sac à poussière est plein, tandis que la station d’eau ne nécessite que de nettoyer le filtre et ajouter du produit d’entretien quand nécessaire.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du robot, l’entretien est également simplifié. La brosse d’aspiration en caoutchouc minimise les enchevêtrements de poils d’animaux et de cheveux, ce qui limite la nécessité de la retirer fréquemment.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Quant à la brosse principale, son design auto-nettoyant facilite son entretien. La fonction de séchage automatique aide également à la maintenir sans odeur. Comme la brosse principale, elle est facilement amovible pour être lavée. La principale pièce qu’il faut penser à nettoyer est le racloir, où la crasse a tendance à s’accumuler.

Prix et disponibilité du SwitchBot S10

Le SwitchBot S10 est disponible sur Amazon à 1099 euros.