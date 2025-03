Test du SwitchBot K10+ Pro : sa petite taille suffit-elle à convaincre ?

SwitchBot K10+ Pro à côté d’un Roborock « classique »

Cela faisait longtemps que je voulais tester le SwitchBot K10+ Pro. Moins connue que Roborock, Dreame ou iRobot, cette marque propose pourtant des appareils souvent intéressants, notamment grâce à un positionnement prix agressif. Avec un tarif sous les 400 euros, la promesse est intéressante : un aspirateur robot accessible et capable de se glisser là où les plus gros modèles ne passent pas. Après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne, voici mon retour.

L’exemplaire de ce test nous a été prêté par la marque.

SwitchBot K10+ Pro Installation : simple mais pas sans accroc

À la réception, le colis contenait tout le nécessaire : robot, brosses latérales, filtres Hepa, lingettes humides jetables (à l’intérêt très limité), deux sacs pour la base de vidange automatique, et bien sûr une station de charge compacte. Rien de superflu.

SwitchBot K10+ Pro, tout mimi

L’installation initiale s’est déroulée sans difficulté majeure, hormis un souci de connexion Wi-Fi : le K10+ Pro s’est montré récalcitrant sur un réseau 2.4/5 GHz combiné. Obligé de dissocier les fréquences.

La phase de cartographie s’est effectuée rapidement grâce au LiDAR intégré, générant automatiquement une carte précise des pièces. Le robot s’y retrouve parfaitement même si on le déplace durant son cycle.

Une fois configuré, il est facile de programmer les zones d’exclusion, ou encore d’activer la double passe croisée pour optimiser le nettoyage.

SwitchBot K10+ Pro Design et ergonomie : compact mais pas sans limites

Le grand atout du K10+ Pro, c’est clairement sa taille réduite. Là où mon précédent robot butait constamment sur les pieds des chaises ou restait bloqué sous certains meubles, le SwitchBot se glisse sans effort.

Marrant de comparer avec un aspirateur robot classique, le K10+ Pro a un diamètre de seulement 24,8 cm et une hauteur de 9,2 cm

Cependant, cette compacité n’est pas sans compromis : le réservoir à poussière intégré au robot est petit. Heureusement, grâce à la station de vidange automatique, ce défaut se fait oublier au quotidien, le robot pouvant se vider seul dans sa base. Je l’ai paramétré pour qu’il retourne se vider chaque heure, ce qui fonctionne bien.

L’appareil est très discret pendant le nettoyage, suffisamment silencieux pour être utilisé même la nuit. En mode silencieux « Balayage », on descend encore plus bas (autour de 45 dB), au point qu’on l’oublie complètement, surtout s’il évolue dans une pièce voisine.

SwitchBot K10+ Pro

En revanche, lors de la vidange automatique, la base devient temporairement très bruyante, ce qui oblige à prévoir des horaires de silence.

SwitchBot K10+ Pro

Le processus de vidange automatique est le seul moment vraiment bruyant : pendant 5 à 10 secondes, un puissant moteur aspire les déchets du robot vers le sac de la station, produisant un son d’environ 75 dB. Ce n’est pas spécifique au SwitchBot : tous les robots à vidange automatique que j’ai pu voir font un bruit similaire, comparable à un aspirateur traîneau classique. Heureusement, c’est bref et cela ne se lance qu’au retour en base (et vous pouvez le bloquer dans les paramètres de l’app).

La linguette nettoyante reste quant à elle complètement anecdotique : manuelle, peu efficace, et vite oubliée.

SwitchBot K10+ Pro Performances : correctes mais pas irréprochables

Avec 3 000 Pa d’aspiration annoncés, le SwitchBot K10+ Pro fait correctement le travail en entretien quotidien, il capte efficacement poussières, cheveux et miettes. Il dispose de quatre niveaux de puissance ajustables dans l’application, mais on atteint rapidement ses limites sur des surfaces plus exigeantes, notamment les tapis à poils longs ou les déchets plus gros, qu’il a tendance à disperser plutôt qu’à aspirer.

Un autre souci récurrent est l’absence de caméra frontale. Résultat, le robot bute régulièrement contre des obstacles trop petits pour être détectés par le LiDAR, notamment les pieds fins des meubles ou les câbles au sol. Si cela ne gêne pas forcément l’usage quotidien, ce détail limite l’impression générale d’un appareil intelligent. Surtout que la concurrence a beaucoup évolué sur ce sujet, les derniers Roborock ou Dreame détectent les câbles et les évitent, ou d’autres choses sur le sol.

Ici, il est bloqué sur un paillasson… dur.

Autre bémol : lors de mes tests, j’ai rencontré une vibration persistante, vraisemblablement liée à la bavette en plastique près de la bouche d’aspiration. Cela génère un bruit parasite désagréable, ce qui gâche partiellement le confort d’utilisation malgré le faible bruit du moteur lui-même.

Point positif cependant, son système de nettoyage en double passage croisé se révèle particulièrement efficace, assurant une meilleure couverture de la surface, même si sa petite taille augmente sensiblement le temps nécessaire au nettoyage total.

Le temps de charge complète est d’environ 4 heures lorsque la batterie est vide, ce qui est dans la moyenne. L’autonomie permet de couvrir l’ensemble des 100 mètres carrés de mon rez-de-chaussée.

SwitchBot K10+ Pro Application : complète et intuitive

L’application SwitchBot est claire, conviviale et plutôt complète. Cartographie précise, possibilité de nommer facilement les pièces, gestion des zones interdites ou encore des horaires de nettoyage… tout est accessible rapidement.

SwitchBot Télécharger gratuitement

On peut notamment gérer facilement plusieurs cartes (utile si on change d’étage ou d’environnement), et la planification du nettoyage par pièce ou par zone est simple à programmer.

Le pilotage en temps réel est possible. Depuis l’application, il est possible de régler à la volée la puissance d’aspiration parmi les quatre niveaux, même pendant que le robot travaille. Pratique si l’on se rend compte qu’un tapis nécessite un coup de boost : un appui, et le mode Max est activé. On peut également mettre en pause ou arrêter le nettoyage, ou renvoyer le robot à sa base à tout moment.

L’application affiche en direct la progression sur la carte, la surface couverte, le temps écoulé et la batterie restante. J’ai trouvé l’interface claire et réactive : aucune déconnexion à signaler durant mes tests, le robot répond bien aux commandes, et les mises à jour de la carte (par exemple une chaise déplacée) sont reflétées assez rapidement.

En plus d’Alexa et Google Home, l’application indique aussi que l’appareil est compatible Matter, le nouveau standard domotique universel, ce qui élargit encore les possibilités (intégration à HomeKit d’Apple, à SmartThings de Samsung, etc., sans avoir besoin du hub propriétaire).

SwitchBot K10+ Pro Entretien

‘entretien du SwitchBot K10+ Pro reste relativement simple au quotidien. Il suffit principalement de vérifier régulièrement la brosse en caoutchouc, qui tend à accumuler les cheveux et poils aux extrémités. Heureusement, la brosse se démonte facilement, et un petit outil de nettoyage est fourni pour retirer rapidement ces débris gênants. Pensez également à surveiller le filtre HEPA, en le tapotant régulièrement pour le débarrasser de la poussière accumulée et prolonger sa durée de vie.

Concernant la station de vidange automatique, elle est quasiment autonome, mais le sac à poussière devra être changé environ tous les deux à trois mois, selon votre fréquence d’utilisation. Ce sac de 4 litres offre une excellente capacité, réduisant au maximum votre intervention. En revanche, surveillez ponctuellement les capteurs sous l’appareil pour éviter toute accumulation de poussière ou de saletés susceptibles de perturber la navigation du robot. Un entretien minimal donc, mais nécessaire pour maintenir des performances optimales.

SwitchBot K10+ Pro Prix et disponibilité

Ce K10+ Pro est à moins de 400 euros sur Amazon, à l’heure où j’écris ces lignes. Il y a aussi la version K10+ à environ 200 euros.

