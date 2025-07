25 € au lieu de 119 €, c’est le prix ridiculement bas des écouteurs sans fil d’Amazon pendant le Prime Day

Cette semaine, le Prime Day Amazon permet de faire de très bonnes affaires avec notamment ces écouteurs sans-fil compatibles Alexa, Google et Siri à 24,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Avec sa galaxie de produits Echo, Amazon propose des appareils connectés pour avoir une maison qui tourne avec Alexa. Comme ça, vous utilisez l’assistant vocal du géant américain pour contrôler tous vos appareils compatibles à la voix. En plus des enceintes connectées, vous avez aussi les écouteurs Echo Buds, des intra-auriculaires avec réduction de bruit active dont le prix est considérablement réduit pendant le Prime Day. Amazon les propose en effet avec 95 euros de réduction, ce qui les rend beaucoup plus attractifs puisqu’à leur prix classique, on pouvait leur faire quelques reproches.

Les points forts des Echo Buds 2

Ils s’intègrent immédiatement à l’écosystème Alexa

4 tailles d’embouts en silicone pour aller dans toutes les oreilles

La charge rapide pour retrouver 2h d’autonomie en 15 minutes

Les Amazon Echo Buds 2 coûtent, au prix fort, 119,99 euros. Pour le Prime Day, vous avez l’opportunité de les commander pour 24,99 euros.

Des écouteurs avec ANC à leur juste prix

Dans notre test des Amazon Echo Buds 2, quelques reproches leur sont faits, notamment en regard du prix auquel ils étaient sortis. Mais là, avec 79 % de réduction, on leur pardonne beaucoup et ils sont plus pertinents. Vous avez donc des écouteurs intra-auriculaires de type haricot qui ressemblent aux Samsung Galaxy Buds 2 livrés avec 4 tailles d’embouts en silicone et 2 paires d’ailettes pour le maintien.

Ils sont compacts, tiennent bien dans l’oreille même sans les ailettes. Le design, aussi bien des écouteurs que du boitier, est simple avec juste le logo Amazon. Vous avez une autonomie de 6 h environ sans l’ANC, 5 h avec et le boitier permet de les recharger deux fois. Une moyenne basse préjudiciable à 119,99 euros, plus acceptable à 24,99 euros. Idem pour la réduction de bruit active qui a du mal à se hisser au niveau des standards du marché, mais qui reste globalement correct.

Les Echo Buds 2 sont compatibles avec les principaux assistants vocaux

Les commandes sont tactiles pour les Amazon Echo Buds. Pour configurer ça et d’autres paramètres, pas besoin d’app spéciale, celle d’Alexa qui permet déjà de contrôler tous vos appareils compatibles suffit. C’est là que vous avez l’égaliseur trois bandes, par contre, vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs configurations et passer de l’un à l’autre à la volée. Si ce sont des écouteurs Amazon, on peut saluer leur compatibilité avec non seulement Alexa, mais aussi Google Assistant et Siri.

Vous pouvez utiliser les écouteurs pour faire du sport, car ils sont certifiés IPX4. Ils résistent donc à la transpiration et aux éclaboussures. Et surtout, la présence des ailettes peut aider dans ce cas-là, parce que s’ils tiennent bien dans les oreilles au quotidien sans elles, elles peuvent être très utiles si vous faites des mouvements brusques.

Pour en savoir plus sur les Echo Buds 2, vous pouvez consulter notre test complet de ces écouteurs Bluetooth disponible sur Frandroid.

Sinon, vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleurs écouteurs sans fil qui vous propose les modèles les plus recommandables du moment.

