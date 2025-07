OnePlus Nord 5 : toute la puissance d’un flagship, le prix en moins

OnePlus frappe un grand coup dans le milieu de gamme avec son nouveau Nord 5, un smartphone équilibré sur le papier avec des composants plutôt haut de gamme pour un prix contenu.

OnePlus Nord 5 // Source : OnePlus

La série Nord de OnePlus a toujours eu pour but d’offrir une expérience de qualité au plus grand nombre. Avec le nouveau OnePlus Nord 5, la marque passe à la vitesse supérieure et opère une montée en gamme, brouillant un peu plus la frontière avec ses propres flagships.

Au programme : une puissance boostée et optimisée, un écran ultra-fluide et une partie photo revue, le tout enrichi par une nouvelle suite d’intelligence artificielle.

Un design contemporain

Le Nord 5 affiche un design épuré et efficace. Exit le dos strié, on revient à un aspect lisse et plat, tout comme le cadre et l’écran. En ce sens, le Nord 5 colle parfaitement avec les standards de 2025. Avec une épaisseur contenue de 8,1 mm et une fine bordure d’écran de 1,65 mm, le smartphone offre une esthétique minimaliste. Il est proposé en trois coloris :

Marble Sands (un blanc platine scintillant), Dry Ice (un bleu doux) et Phantom Grey (un noir mat intemporel).

OnePlus Nord 5 // Source : OnePlus

Écran : le premier 144 Hz OLED de OnePlus

C’est une première pour la marque : le Nord 5 est le tout premier smartphone OnePlus à intégrer un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette dalle « Swift AMOLED » de 6,83 pouces promet une grande fluidité pour le jeu et la navigation.

Elle affiche une définition 1.5K (2800 x 1272 pixels), supporte l’Ultra HDR et atteint une luminosité en pic de 1800 nits, qui devrait garantir une excellente lisibilité en extérieur. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i et l’ensemble du téléphone est certifié IP65.

Performances : un Snapdragon 8 dans un Nord

C’est la plus grande avancée de cette génération. Le OnePlus Nord 5 est le premier de sa lignée à embarquer une puce de la série Snapdragon 8 : le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un SoC qui a déjà fait ses preuves sur le Poco F6, le Honor 200 Pro ou encore le Razr 50 Ultra l’an dernier.

Snapdragon 8s Gen 3 // Source : OnePlus

Ce gain de puissance est soutenu par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Pour maintenir des performances stables, le téléphone intègre un système de refroidissement avec une surface de dissipation de 32 207 mm² et une chambre à vapeur de 7300 mm². OnePlus garantit d’ailleurs une expérience fluide pendant 6 ans, avec une certification TÜV SÜD « 72-month fluency ».

Chambre à vapeur du Nord 5 // Source : OnePlus

Logiciel : OxygenOS 15 et l’IA à tous les étages

Le Nord 5 tourne sous OxygenOS 15.0, basé sur Android 15. Cette version introduit la suite « OnePlus AI », qui comprend des fonctionnalités comme :

AI Plus Mind : Un « hub de connaissances » personnel qui sauvegarde des informations (texte, images) via une touche dédiée pour les retrouver facilement.

Un « hub de connaissances » personnel qui sauvegarde des informations (texte, images) via une touche dédiée pour les retrouver facilement. AI Search : Une recherche en langage naturel dans vos notes et fichiers.

Une recherche en langage naturel dans vos notes et fichiers. AI Translation : Des outils de traduction en temps réel pour l’écran, les conversations ou les sous-titres de vidéos.

Des outils de traduction en temps réel pour l’écran, les conversations ou les sous-titres de vidéos. AI Editor : Des outils de retouche photo créative comme AI Recompose ou AI Eraser.Le smartphone intègre également les dernières fonctionnalités de Google, comme Circle to Search et Google Gemini Live.

Des outils de retouche photo créative comme AI Recompose ou AI Eraser.Le smartphone intègre également les dernières fonctionnalités de Google, comme Circle to Search et Google Gemini Live. AI Privacy : Pour les fonctions AI qui impliquent un traitement basé sur le cloud, le OnePlus Nord 5 est équipé du Private Computing Cloud, un environnement sécurisé et isolé conçu pour assurer une protection complète des données. Il prend notamment en charge AI Plus Mind, AI Search et Recorder Summary.

AI Plus Mind // Source : OnePlus

Le Nord 5 utilise aussi Open Canvas, un outil de multitâche inauguré par le OnePlus Open. Il permet d’afficher et d’interagir avec jusqu’à trois applications en même temps à l’écran grâce aux fenêtres flottantes.

On retrouve aussi O+Connect, le système de transfert de fichier entre OnePlus, Windows et macOS.

Photo : des capteurs de flagship à l’avant comme à l’arrière

La partie photo du Nord 5 se contente toujours de deux capteurs à l’arrière et d’un à l’avant. Toujours pas de zoom optique, OnePlus lui préférant l’ultra grand-angle. On a donc :

un grand-angle Sony LYT-700 de 50 MP avec stabilisation optique et ouverture f/1.8 directement issu de la série OnePlus 13, avec l’algorithme HDR du OnePlus 13 pour une reproduction des couleurs fidèle.

un ultra grand-angle de 8 MP avec ouverture f/2.2.

À l’avant, le Nord 5 embarque le « capteur selfie le plus net jamais proposé par OnePlus » : un Samsung ISOCELL JN5 de 50 MP avec autofocus matériel multi-focus.

Les caméras avant et arrière sont capables d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Autonomie et charge

Pour alimenter l’ensemble, le Nord 5 est doté d’une batterie conséquente de 5200 mAh. C’est d’ailleurs un peu moins que les 5500 mAh du Nord 4. Cependant, OnePlus assure qu’elle offre une meilleure autonomie que ses concurrents sur CoD Mobile, les appels WhatsApp ou encore Google Meet avec enciron 20% en plus selon ses mesures.

OnePlus Nord 5 // Source : OnePlus

On a toujours de la charge rapide, mais elle baisse aussi, passant de 100 Watts à 80 Watts. Pour protéger la batterie, OnePlus met en place un Bypass Charging qui alimente directement le téléphone sans charger la batterie pendant les sessions de jeu pour limiter la chauffe.

Prix et date de sortie

Concernant les prix, le OnePlus Nord 5 est lancé aujourd’hui 8 juillet 2025 à :

449 € pour la version 8 + 256 Go

pour la version 8 + 256 Go 549 € pour la version 12 + 512 Go

Ici, il vient se frotter aux Galaxy A56 et Nothing Phone (3a) Pro. L’un a pour lui One UI 7 qui est indéniablement un système apprécié, l’autre propose un téléobjectif qui peut plus séduire les amateurs de photo. Le match semble serré.