Xiaomi 15 Ultra : le photophone ultime de 2025 s’affiche déjà en promotion

Avec le Xiaomi 15 Ultra, conçu main dans la main avec Leica, la frontière entre appareil photo et smartphone s’amincit. Une nouvelle référence des photophones qui s’affiche déjà à prix réduit chez SFR.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pourquoi choisir entre un appareil photo et un smartphone quand le Xiaomi 15 Ultra fait les deux ? Fort de son partenariat avec Leica, Xiaomi vient de lancer son smartphone le plus performant en photographie. Il hérite même du design iconique des appareils photo allemands.

Un smartphone ultra haut de gamme donc, qu’il est possible d’obtenir à prix réduit chez SFR. L’opérateur baisse son prix à 599 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) lorsqu’il est accompagné d’un forfait 350 Go 5G en choisissant le moyen de paiement « facilité à 24 mois ».

Le Xiaomi 15 est, lui aussi, en promotion, aux mêmes conditions, et au tarif de 199 euros.

Un appareil photo qui fait smartphone… ou l’inverse

Il n’y qu’à regarder le dos du Xiaomi 15 Ultra pour comprendre que l’on a affaire à un photophone. Le constructeur chinois s’est en effet inspiré de l’esthétique propre à Leica pour son smartphone. Mais voilà, le Xiaomi 15 Ultra ne se contente pas de ressembler à un appareil photo, il imite aussi son fonctionnement.

Xiaomi y a intégré des optiques fabriquées par Leica, et profite également d’un traitement logiciel de l’image et des filtres conçus par le spécialiste de la photographie. Jamais un smartphone n’a été capable de capturer des photos aussi ressemblantes que celles de Leica.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 15 Ultra possède même un avantage sur Leica : sa polyvalence. Son bloc photo accueille pas moins de 4 capteurs, de 50 à 200 mégapixels, allant de l’ultra-grand angle jusqu’au zoom optique ×4,3. Une configuration qui permet aussi bien de capturer des photos macro que de se rapprocher de son sujet lorsqu’il est éloigné.

Le Xiaomi 15 Ultra est disponible au tarif de 599 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) lorsqu’il est accompagné du forfait 350 Go 5G de SFR en choisissant le moyen de paiement « facilité à 24 mois ». Un bonus de reprise de 300 euros est aussi disponible pour réduire la facture. Xiaomi offre enfin un chargeur 120 watts d’une valeur de 79 euros.

Xiaomi 15 : toute la puissance des technologies de 2025

Si la qualité photo n’est pas votre priorité quand vous choisissez un nouveau smartphone, Xiaomi ne vous a pas oublié. Avec le Xiaomi 15, le constructeur propose une copie presque parfaite de la version Ultra, mais sans aller aussi loin sur la partie photographie.

Il héberge notamment tous les meilleurs composants que l’on peut attendre d’un smartphone premium de 2025. Tandis que le Snapdragon 8 Elite exécute les tâches les plus gourmandes, vous pouvez compter une connectivité 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0. De quoi avoir déjà une certaine longueur d’avance sur les normes sans fil.

La face avant se compose d’un superbe écran Amoled de 6,36 pouces, qui profite d’un taux de rafraichissement adaptatif (1 à 120 Hz) et d’une luminosité parmi les plus élevées du marché à 3 200 nits. C’est l’écran ultime pour afficher des contenus toujours dans la meilleure qualité possible, même en plein soleil.

Vous pouvez retrouver le Xiaomi 15 au prix de 199 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) lors de la souscription au forfait 350 Go 5G de SFR en choisissant le moyen de paiement « facilité à 24 mois ». Le bonus de reprise s’élève ici à 200 euros, tandis que le chargeur 120 watts est toujours offert.

Un forfait à la hauteur des nouveaux smartphones Xiaomi

À quoi bon acheter un smartphone premium si c’est pour se sentir à l’étroit dans un forfait mobile inadapté. Pour cette raison, SFR propose avec les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra avec l’un de ses forfaits 5G les plus généreux et premium. Chaque mois, il offre :

350 Go de données mobile en 5G, avec un réseau classé n° 1 selon le baromètre nPerf ;

dont 100 Go en Europe/DOM et 30 Go depuis 34 autres pays ;

les appels et SMS illimités en Europe/DOM et vers USA, Canada, Chine et Israël ;

l’accès à l’app SFR TV ;

1 To de stockage dans le SFR Cloud ;

les avantages Plus Smartphone : paiement en plusieurs fois sans frais, téléphones à prix préférentiels, prêt d’un nouveau smartphone en cas de panne, perte, vol ou casse.

Le forfait 350 Go de SFR est affiché au prix de 39,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Les clients box SFR profitent quant à eux d’un tarif préférentiel de 31,99 euros par mois.