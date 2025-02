Le nouvel iPhone 16e est déjà affiché avec 130 euros de remise

Avec l’iPhone 16e, Apple vient de lancer son nouvel iPhone le moins cher de la gamme. Une nouvelle référence qui est d’ores et déjà en promotion chez SFR.

iPhone 16e // Source : Apple

Si le prix des iPhone était le seul frein qui vous empêchait de mettre un pied dans l’écosystème Apple, le nouvel iPhone 16e est peut-être votre prochain smartphone. La marque à la pomme fait finalement assez peu de compromis pour proposer un smartphone puissant et durable à prix réduit.

Un tarif d’autant plus accessible chez SFR, qui l’affiche en promotion jusqu’au 3 mars inclus. L’iPhone 16e passe en effet à 79 euros (après ODR), avec une facilité de paiement de 8 euros par mois, lors de la souscription au forfait 350 Go de l’opérateur.

L’iPhone 16e n’est pas un iPhone au rabais

Présenté comme l’iPhone le plus abordable, l’iPhone 16e reste un téléphone haut de gamme. Sa ressemblance avec l’iPhone 16 est d’ailleurs frappante. Avec l’iPhone 16e, Apple a soigné sa copie, et cela se ressent côté design et choix des matériaux.

Les deux différences les plus importantes avec l’iPhone 16 sont aussi les plus visibles. À l’avant, l’écran OLED de 6,1 pouces accueille encore une encoche, et non la Dynamic Island. À l’arrière, un seul et unique capteur photo de 48 mégapixels se charge de vos clichés. Il offre tout de même un « zoom x2 de qualité optique » selon Apple.

iPhone 16e // Source : Apple

L’iPhone 16e ne fait pas non plus beaucoup de sacrifices sur sa puissance. Il hérite de la même puce A18 que l’iPhone 16, sauf qu’elle est ici dépourvue d’un GPU en moins. À l’usage, cela veut surtout dire que l’iPhone 16e est légèrement moins à l’aise pour les jeux mobiles gourmands. Reste qu’il est compatible avec Apple Intelligence — dont l’arrivée en France est attendue en avril — et qu’il sera mis à jour de longues années. L’iPhone 16e est finalement un iPhone comme les autres.

L’iPhone 16e profite déjà de 130 euros de remise chez SFR

L’iPhone 16e n’est pas encore officiellement commercialisé que SFR permet déjà de l’obtenir à prix réduit. Dans le détail, l’opérateur applique deux remises différentes sur le prix de vente du nouveau smartphone d’Apple, ce qui représente une baisse totale de 130 euros.

Le détail de l’offre SFR // Source : SFR

En effet, lors de la souscription au forfait 350 Go 5G ou 400 Go 5G de SFR, il est possible de cumuler une remise immédiate (déjà déduite) de 50 euros jusqu’au 3 mars inclus et une offre de remboursement de 80 euros.

L’iPhone 16e tombe alors au prix de 79 euros (après ODR), avec une facilité de paiement de 8 euros par mois pendant deux ans.

Un forfait mobile ultra généreux

Pour ne pas vous faire sentir à l’étroit avec votre futur iPhone 16e, SFR a prévu un forfait mobile particulièrement généreux. Affiché à 39,99 euros (engagement de 24 mois), il comprend chaque mois :

350 Go de données mobiles compatibles 5G ;

dont 100 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM, et 30 Go depuis 34 autres destinations ;

les appels et SMS illimités en Europe, DOM et vers les USA, le Canada, la Chine et Israël ;

un espace de stockage de 1 To dans le SFR Cloud ;

un accès à l’application SFR TV.

Choisir un forfait mobile SFR, c’est aussi s’assurer de profiter d’un réseau mobile de qualité. L’opérateur a en effet décroché la première place de la performance globale internet mobile selon nPerf. Un classement qui récompense la vitesse de téléchargement et d’envoi, la latence, et la rapidité de chargement des pages web et des vidéos en streaming.