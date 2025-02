Ce qui cloche avec l’iPhone 16e (pas grand-chose a priori)

L’iPhone 16e vient d’être annoncé. Passons en revue quelques points qui peuvent frustrer sur ce nouveau smartphone.



Le voici, flambant neuf : l’iPhone 16e a été dévoilé par Apple — avec un nom revisité pour celui qu’on a longtemps appelé « iPhone SE 4 » avant son officialisation. Le smartphone apporte tout un lot de nouveautés entre le design bien modernisé, l’écran Oled et la caméra Fusion de 48 Mpx. Citons aussi la puce modem 5G faite maison par Apple et que l’on voit pour la première fois dans un appareil de la marque à la pomme.

Il y a donc de quoi être enthousiasmé par cette sortie. Or, comme toujours pour ce genre d’événement marquant, il est intéressant aussi de se pencher sur quelques points qui frustrent ou posent question. Voici donc ce qui cloche avec l’iPhone 16e.

Une seule caméra à l’arrière

C’est sans doute le principal point de frustration de cet iPhone 16e : il ne dispose que d’un seul appareil photo à l’arrière. Apple le présente comme un système « 2-en-1 » en évoquant un « téléobjectif 2x intégré ».



Attention à ce discours très commercial. C’est une jolie manière de dire que l’on a affaire un zoom numérique x2. Or, sur nos téléphones, malgré la qualité toujours plus impressionnante des algorithmes, il ne faut pas croire que ce genre de solution équivaut strictement à un grossissement optique.

En outre, qui dit une seule caméra à l’arrière dit aussi absence d’ultra grand-angle. Sur cet iPhone 16e vendu à partir de 719 euros, la polyvalence photo semble assez limitée pour cette gamme de prix.

Écran 60 Hz

L’iPhone 16e profite bien d’un écran Oled « Super Retina XDR ». En revanche, il faut bien noter qu’il est limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Rappelons qu’il s’agit aussi d’un défaut des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, le mode 120 Hz étant réservé aux modèles Pro. Heureusement, la fluidité d’iOS et les animations bien senties du système devrait permettre de compenser, mai cela reste tout de même très dommage sur des téléphones à ce prix.

Pas compatible MagSafe

L’iPhone 16e a droit à la charge sans fil, mais vous ne pourrez pas profiter de la technologie MagSafe.



Il y a donc deux conséquences à cela :

la charge sans fil est limitée à 7,5 W au lieu de 25 W sur l’iPhone 16 classique ;

l’iPhone 16e ne goûte pas au système d’attache magnétique très pratique sur son dos et donc à tout l’écosystème d’accessoires qui l’exploite.

Une puce Apple C1 inconnue qui doit faire ses preuves

L’iPhone 16e embarque la première puce modem 5G conçue par la firme de Cupertino, j’ai nommé l’Apple C1. La marque promet un composant très efficace énergétiquement et une « connectivité cellulaire rapide et fiable ».

La promesse est alléchante et il y a de bonnes raisons d’y croire. Cependant, rappelons qu’Apple a traversé moult péripéties avant d’enfin pouvoir aboutir à cette puce C1.

Entre des tensions avec Qualcomm — dont Apple veut moins dépendre –, des ratés et des retards, la conception de l’Apple C1 n’a pas été un long fleuve tranquille. Il faut donc croiser les doigts pour ne voir aucun souci de performances avec cette nouvelle puce, mais on n’est pas forcément rassuré à 100 %.

L’encoche

Le design de l’iPhone 16e a été modernisé, mais la présence de l’encoche — qui a précédé le Dynamic Island des derniers iPhone les plus haut de gamme — risque de faire grincer quelques dents.



Il s’agit d’un détail purement esthétique et il ne devrait pas gêner grand monde. Disons simplement qu’un Dynamic Island aurait été un peu plus dans l’air du temps en termes de design. En faisant le choix de l’encoche, l’iPhone 16e manque un chouïa de cohérence avec le reste de la gamme iPhone 16 dont il reprend pourtant la nomenclature.