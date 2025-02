L’iPhone 16e a une puce Apple A18 bien particulière

L’iPhone 16e utilise bien une puce A18, mais ce n’est pas exactement la même que celle présente sur les autres iPhone 16 sortis à l’automne dernier. On vous explique pourquoi.

iPhone 16e // Source : Apple

Apple a dévoilé hier après-midi l’iPhone 16e, le nouveau membre abordable de la famille iPhone 16. Proposé à partir de 719 €, ce modèle se distingue par une version spécifique de la puce A18, moins performante que celle des autres iPhone 16.

En effet, selon les spécifications officielles, l’A18 de l’iPhone 16e conserve un CPU à 6 cœurs (2 performants et 4 efficients) et un Neural Engine à 16 cœurs, mais son GPU ne compte que 4 cœurs au lieu de 5 sur l’iPhone 16 standard. Cette différence, bien que minime, pourrait se faire sentir dans les benchmarks et les jeux les plus exigeants.

Une puce A18 adaptée pour l’iPhone 16e

Cette pratique, appelée « binning », est courante dans l’industrie des semi-conducteurs. Elle consiste à désactiver certains cœurs sur les puces n’atteignant pas les performances souhaitées, plutôt que de les mettre au rebut. Ces puces « binned » sont ensuite vendues moins cher.

L’A18 de l’iPhone 16e compte donc un cœur GPU de moins que l’A18 classique, et deux de moins que l’A18 Pro des modèles haut de gamme. Une situation similaire à celle de l’iPad mini (2024), équipé d’une version allégée de la puce A17 Pro.

Pour la plupart des utilisateurs, cette différence ne sera pas perceptible au quotidien. Le CPU reste identique à celui de l’iPhone 16 standard, offrant des performances suffisantes pour la majorité des tâches. Seuls les joueurs ou les utilisateurs effectuant régulièrement du montage vidéo pourraient noter une légère différence.

Il est important de souligner que cette version « binned » de l’A18 reste tout de même plus puissante que les puces des générations précédentes. Les utilisateurs passant d’un ancien iPhone à l’iPhone 16e bénéficieront donc d’une nette amélioration des performances. Pour rappel, outre sa puce A18 spécifique, l’iPhone 16e embarque un écran OLED de 6,1 pouces, un appareil photo principal de 48 mégapixels, Face ID et un port USB-C. Il intègre également le premier modem 5G conçu par Apple, promettant une meilleure efficacité énergétique.