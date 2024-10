Xiaomi 15 Ultra : un indice prouve qu’il aurait bien droit d’un lancement international

Attendu en début d’année prochaine, le Xiaomi 15 Ultra a été certifié par l’EEC, ce qui tend à confirmer un lancement global de l’appareil. Ce dernier arriverait par ailleurs sur le marché quelques mois après les Xiaomi 15 classique et « Pro ».

Le Xiaomi 14 Ultra, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On apprenait la semaine dernière que les Xiaomi 15 « classique » et « Pro » arriveraient sur le marché courant octobre, mais c’est désormais la commercialisation du Xiaomi 15 Ultra qui se précise. Attendu en début d’année prochaine, l’appareil a été certifié par l’EEC — le régulateur russe chargé de l’inspection des produits commercialisés en Russie et sur les marchés eurasiens.

Cette certification laisse entendre que le Xiaomi 15 Ultra profiterait bien d’un lancement international, et donc qu’il arriverait aussi en Europe, comme ce fut le cas cette année pour son grand frère le Xiaomi 14 Ultra. Pour rappel, ce dernier avait été annoncé en février 2024. Il se peut donc que le Xiaomi 15 Ultra soit dévoilé sur le même créneau en 2025.

Xiaomi 15 Ultra : à quoi faut-il s’attendre côté specs ?

Le Xiaomi 15 Ultra profitera de composants premium. On l’attend d’ailleurs en trois versions avec des finitions cuir, fibre de verre, et céramique, respectivement. Sur le plan technique, l’appareil devrait embarquer un écran OLED 2K légèrement incurvé, doublé d’un lecteur d’empreintes digitales par ultrasons.

Sous cette dalle dalle s’agiterait un Snapdragon 8 Gen 4 couplé à un maximum de 24 Go de RAM, et alimenté par une batterie de 6200 mAh compatible avec la charge sans-fil. L’ensemble serait animé par HyperOS 2.0 et Android 15 au déballage, tandis que la partie photo, s’articulerait autour d’un capteur principal de 200 Mpx, avec zoom x10.

Ce capteur principal serait par ailleurs plus grand que celui embarqué par le Xiaomi 14 Ultra, mais nul doute que nous en apprendront plus à ce propos dans les prochains mois.