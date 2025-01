TV Panasonic W95B, des modèles Mini-LED avec calibration Prime Video et meilleure précision d’image

Panasonic a profité du salon du CES 2025 pour annoncer le lancement de sa nouvelle série de téléviseurs Mini-LED W95B. Animés sous Fire TV, ces modèles veulent offrir une excellente qualité d’image et embarquent une fonction de calibrage dédiée à Prime Video.

Source : Panasonic

En même temps que la série de TV OLED Z95B lancée officiellement lors de ce CES 2025, Panasonic a dévoilé les caractéristiques de sa nouvelle gamme de téléviseurs LCD dotés d’une dalle Mini-LED. Baptisée W95B, elle fait suite à la série W95A disponible depuis quelques mois maintenant. Elle est déclinée en 4 tailles, de 55, 65, 75 et 85 pouces en diagonale. Si la série Z95B représente ce que Panasonic sait faire de mieux en matière de traitement d’image OLED, la W95B veut en faire autant, mais avec une dalle Mini-LED.

Ainsi, la marque annonce qu’elle est dotée d’un système de double traitement qui permet de contrôler les zones de rétroéclairage et ajuster automatiquement le contraste. Les LED sont pilotées individuellement, offrant ainsi une meilleure précision d’autant que le nombre de zones est deux fois et demie plus élevé que les modèles Mini-LED de l’année précédente.

Panasonic TV-65W95B // Source : Panasonic

Des images plus réalistes et plus précises

En plus, Panasonic annonce avoir intégré un système propriétaire de réglages des couleurs en temps réel afin de proposer un ajustement dynamique de reproduction des couleurs et une meilleure précision. Compatibles avec les contenus HDR, ces modèles Panasonic embarquent la technologie Hybrid Tone Mapping qui permet d’optimiser le rendu des zones claires et des zones sombres en analysant le signal selon différents facteurs pour, selon la marque, proposer des images éclatantes et réalistes.

Toujours d’après Panasonic, les dégradations de couleurs sont ainsi optimisées. La série W95B supporte le format Dolby Vision IQ avec Precision Details, comme l’année dernière utilisant ainsi un capteur de luminosité pour adapter automatiquement les images selon les conditions d’éclairage de la pièce et offrant des scènes ultra précises.

Panasonic TV-65W95B // Source : Panasonic

Comme les TV Panasonic Z95B, ces modèles de la série W95B sont dotés du processeur de traitement d’images HCX Pro AI Processor MK II qui s’occupe non seulement de la gestion des scènes et notamment l’upscaling, mais également la netteté. En outre, Panasonic annonce l’amélioration des dégradés de couleurs, réduisant ainsi les effets de banding.

Calibrage automatique pour les contenus Prime Video

À l’image des téléviseurs Panasonic Z95B, ceux de la série W95B prennent en charge la calibration pour les contenus Prime Video. Rappelons que c’est Sony qui a inauguré cette fonctionnalité, l’année dernière, avec les séries Bravia 7, Bravia 8 et Bravia 9. Les paramètres de l’image sont ainsi optimisés en fonction du type de contenu, notamment e termes de luminosité, de température de couleurs et de lissage des mouvements. Le capteur de luminosité ambiant entre aussi en jeu. Sinon, pour les autres contenus, il y a également la possibilité de calibrer via les standards Calman et ISFccc, le cas échéant, qui n’étaient pas disponibles jusqu’ici.

Tous les téléviseurs sont animés par le système Fire TV, développé en collaboration avec les équipes d’Amazon, comme les précédents modèles OLED. Ils peuvent ainsi exploiter un très grand nombre d’applications de streaming et d’autres catégories. Les paramètres sont très complets et on peut également compter sur la fonction Fire TV Ambient Experience qui permet d’afficher des photos personnelles ou des widgets Alexa, l’assistant vocal intégré.

Panasonic TV-65W95B // Source : Panasonic

Les TV Panasonic W95B peuvent compter sur les 5 tuners pour autant de possibilité de connexion et de diffusion de contenus.

Le gaming est loin d’être oublié

Pour la partie gaming, les téléviseurs supportent la fréquence maximale de 144 Hz, et ce, même au format Dolby Vision, si un titre peut l’exploiter. Ils fonctionneront donc très bien avec des PC puissants configurés pour les jeux vidéo, mais aussi les consoles (limitées à 120 Hz). Notez aussi la compatibilité avec la technologie de synchronisation AMD FreeSync Premium (mais pas G-Sync, une fonction réservée aux modèles OLED Z95A ou Z95B).

Panasonic TV-65W95B // Source : Panasonic

En outre, via le Game Mode Extreme, on devrait pouvoir compter sur un temps de retard à l’affichage extrêmement bas, bien que la marque ne communique pas de chiffre à ce sujet. La fonction VRR est supportée. Les téléviseurs supportent le mode True Game pour une ultime précision des couleurs, aussi fidèle que possible aux souhaits des créateurs de jeux tandis que le mode HDR Tone Mapping peut être désactivé afin de laisser la source s’exprimer pleinement, le cas échéant.

Enfin, côté audio, la série W95B profite de plusieurs haut-parleurs, dont un woofer installé à l’arrière ayant une puissance de 20W. Notez, si cela ne suffit pas, de la possibilité de brancher un caisson de basses externe afin d’obtenir un rendu plus ample et plus punchy.

Panasonic TV-65W95B // Source : Panasonic

Disponibilité et prix des TV Panasonic W95B

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Panasonic n’a pas communiqué sur les prix des différents modèles de la série W95B. On sait qu’ils auront les références TV-55W95BEG pour le téléviseur de 55 pouces, TV-65W95BEG pour le 65 pouces, TV-75W95BEG de 75 pouces et TV-85W95BEG pour la plus grande taille, de 85 pouces. Quant à la disponibilité, ces modèles devraient être proposés d’ici l’été sur le marché.