Hisense renouvelle ses TV Mini LED : tous les détails et les prix des séries U8Q, U7Q et U7Q Pro

Hisense vient de présenter ses nouveautés TV pour 2025. Parmi elles, les séries Mini LED U8Q, U7Q et U7Q Pro s’annoncent comme des références pour les amateurs de cinéma, de sport et de jeux vidéo. Tour d’horizon de ces modèles et de leur positionnement sur le marché.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Après toutes les autres marques, Hisense a dévoilé ses nouvelles gammes TV et audio pour l’année, réaffirmant sa volonté de proposer des produits performants et accessibles. Après notre article sur les nouveaux vidéoprojecteurs 2025 de Hisense, voici les téléviseurs. Sur ce segment de marché, selon le fabricant, ce lancement s’accompagne de 49 nouveaux modèles, dont 14 téléviseurs d’au moins 85 pouces, marquant ainsi l’intérêt croissant pour les très grands écrans. D’après les chiffres communiqués, Hisense domine le segment des téléviseurs de 100 pouces.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En France, la marque poursuit sa progression, atteignant 8,8 % de parts de marché en valeur en 2024, contre 7,6 % l’année précédente. Un téléviseur sur dix vendu dans l’Hexagone porte désormais le logo Hisense. Cette dynamique s’explique notamment par la stratégie de la marque qui vise à démocratiser les technologies Mini LED, Laser TV et audio haut de gamme, tout en maintenant des prix compétitifs. Ces nouvelles séries viennent ainsi concurrencer les nouveaux modèles TCL, mais également des TV LCD LG 2025, par exemple.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Série U8Q : le Mini LED haut de gamme pour le cinéma et le gaming

La série U8Q incarne le fleuron de la technologie Mini LED chez Hisense. Selon la marque, elle s’adresse aux utilisateurs recherchant une expérience immersive, que ce soit pour transformer leur salon en salle de cinéma ou en espace de jeu. Disponible en diagonales de 55 à 100 pouces, la série U8Q se distingue par une luminosité de pointe atteignant 5000 cd/m² (4500 cd/m² pour le modèle de 55 pouces), des contrastes marqués et une palette de couleurs éclatantes.

Hisense U8Q // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Hisense annonce entre 1500 et jusqu’à 6000 zones de rétroéclairage, selon la diagonale du téléviseur. Notez la compatibilité avec tous les formats HDR, dont le HLG, le HDR10, le HDR10+, le HDR10+ Adaptive, le Dolby Vision IQ et l’IMAX Enhanced.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Côté fluidité, la dalle Ultra HD native propose une fréquence maximale de 165 Hz, portée à 288 Hz grâce à la technologie Smart Refresh (HSR). D’après Hisense, cela permet une parfaite maîtrise des mouvements rapides, que ce soit pour les films d’action ou les jeux vidéo exigeants. Les gamers sur PC bénéficient par ailleurs d’une connectique DisplayPort via USB-C, unique à cette date sur le marché.

Hisense U8Q connectique USB-C sur le côté // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’immersion sonore n’est pas oubliée avec l’intégration d’un système audio 4.1.2, composé d’un subwoofer et de haut-parleurs verticaux, compatible Dolby Atmos et DTS:X, et optimisé « Tuned by Devialet ». Rappelons que la marque chinoise a récemment signé un partenariat avec la société française pour une collaboration sur le long terme. La mention « Tuned by Devialet » signifie que Devialet a travaillé spécifiquement sur la partie logicielle du système audio embarqué.

Hisense U8Q, toutes les connectiques // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, la série Hisense U8Q s’appuie sur un design épuré, mais pas spécialement fin en ce qui concerne l’épaisseur des différents modèles. En outre, on peut compter sur la présence d’un pied central avec deux positions possibles pour régler la hauteur et ainsi installer une barre de son devant, sans gêner.

Hisense U8Q // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Disponibilité et prix des TV Hisense série U8Q

Les prix publics indicatifs annoncés sont de 1 399 euros pour le modèle 55 pouces 55U8Q, et 1 999 euros pour le 65 pouces 65U8Q, 2499 euros pour le 75U8Q de 75 pouces, 3999 euros pour le 85U8Q de 85 pouces et 4999 euros pour le 100 pouces 100U8Q. Ce dernier sera disponible vers le quatrième trimestre 2025 alors que les autres modèles seront proposés courant juillet.

Hisense U8Q de 100 pouces // Source : Hisense

U7Q Pro : polyvalence, sans compromis sur la technologie

La série U7Q Pro complète l’offre Mini LED de Hisense avec une proposition axée sur la polyvalence et la performance. Elle propose une dalle Ultra HD capable de monter jusqu’à 165 Hz, pouvant même atteindre 288 Hz via HSR, pour des mouvements ultra fluides, particulièrement appréciés lors de la diffusion de contenus sportifs ou de sessions de jeu. Le pic lumineux de 2000 cd/m² annoncé par la marque veut assurer un rendu HDR convaincant.

Hisense U7Q Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système audio 2.1.2, avec caisson de basse intégré et enceintes verticales, vise à créer une ambiance sonore immersive, selon la marque. L’intégration des technologies Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive (en plus du HDR10 et HDR10+, sans oublier l’IMAX Enhanced) ainsi que la gestion du processeur Hi-View Engine Pro permettent une adaptation dynamique de l’image à chaque type de contenu.

Enfin, côté design, les téléviseurs de cette série utilisent un pied central qui n’est pas réglable en hauteur.

Hisense U7Q Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Disponibilité et prix des TV Hisense série U7Q Pro

La série Hisense U7Q Pro est proposée en plusieurs tailles de 55, 65, 75, 85 et 100 pouces en diagonale avec des prix respectifs de 999 euros pour le 55U7Q Pro, 1499 euros pour le 65U7Q Pro, 1999 euros pour le 75U7Q Pro, 2499 euros pour le 85U7Q Pro et 3499 euros pour le 100U7Q Pro.

Hisense U7Q Pro // Source : Hisense

Série U7Q, aussi Mini LED, mais moins lumineuse

La série U7Q, quant à elle, se veut le modèle Mini LED « accessible au plus grand nombre ». Elle propose une dalle Ultra HD 144 Hz (jusqu’à 240 Hz en HSR), un système audio renforcé avec caisson de basse (2.1 canaux), et l’IA géré par le chipset Hi-View Engine pour optimiser automatiquement l’image et le son. Polyvalente, elle s’adresse à tous les usages (cinéma, séries, sport, jeux) et se positionne comme une alternative abordable pour les foyers souhaitant bénéficier de la technologie Mini LED sans se tourner vers les modèles les plus onéreux.

Hisense U7Q // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Elle reprend toutes les technologies HDR de la série U7Q avec toutefois une luminosité moindre, car de 800 cd/m², environ, selon la marque. Notez la présence d’un pied central non réglable en hauteur. En outre, étant donné que la dalle est moins lumineuse que sur les séries U8Q et U7Q Pro, Hisense a appliqué ici un traitement antireflet afin d’optimiser la vision même dans des environnements très lumineux, même s’il n’est pas du tout au niveau des Samsung S95D, S95F, QN900F et QN990F, par exemple.

Pour aller plus loin

Test du TV Samsung S95F : un record de luminosité et une image vraiment brillante, sans reflet

Disponibilité et prix des TV Hisense série U7Q

La série Hisense U7Q est déclinée en plusieurs tailles de 50, 55, 65, 75, 85 et 100 pouces en diagonale. Comptez sur des prix de 799 euros pour le 50U7Q, 899 euros pour le 55U7Q, 1099 euros pour le 65U7Q, 1499 euros pour le 75U7Q, 1999 euros pour le 85U7Q et 2799 euros pour le 100U7Q.