Écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 et 6 Pro, ils sont enfin disponibles en France à partir de 49,99 euros

Les nouveaux écouteurs sans fil Redmi Buds 6 et Buds 6 Pro de Xiaomi arrivent sur le marché français avec des fonctionnalités audio avancées et une réduction de bruit active améliorée.

Après une présentation officielle en Chine en fin d’année dernière, les deux nouvelles paires d’écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 et Redmi Buds 6 sont enfin disponibles chez nous. Rappelons que les Redmi Buds 6 Pro adoptent une configuration à triple transducteur, intégrant deux tweeters PZT de 6,7 mm et un haut-parleur dynamique de 11 mm avec diaphragme en titane. Cette configuration permet, selon la marque, une restitution plus précise des différentes fréquences sonores.

Le modèle standard Redmi Buds 6 conserve quant à lui une configuration à double transducteur, associant un haut-parleur dynamique de 12,4 mm à membrane en titane et un tweeter PZT de 5,5 mm.

Les deux versions prennent en charge l’audio spatial, avec un suivi des mouvements de la tête sur le modèle Pro. La version Pro se distingue également par sa certification Hi-Res Audio et sa compatibilité avec le codec LDAC, tandis que le modèle standard se limite aux codecs AAC et SBC.

Performance de réduction de bruit optimisée

La réduction de bruit active atteint désormais 55 dB sur le Redmi Buds 6 Pro, contre 49 dB pour le modèle standard. Le Pro bénéficie d’une couverture étendue jusqu’à 4 kHz, permettant une meilleure atténuation des bruits moyens et aigus. Les deux versions intègrent également un mode transparence à trois niveaux et une réduction des bruits de vent, jusqu’à 12 m/s pour le Pro et 9 m/s pour le standard.

Selon Xiaomi, les Redmi Buds 6 offrent une autonomie totale de 42 heures avec le boîtier de charge, pour 10 heures d’écoute continue avec une seule charge. Le modèle Pro propose quant à lui 36 heures d’autonomie totale et 9,5 heures d’écoute continue, toujours lorsqu’il est chargé une fois. Notez que les deux versions supportent la charge rapide via USB-C et la connexion multipoint.

La connectivité Bluetooth a été mise à jour, avec la version 5.4 pour le Buds 6 standard et 5.3 pour le Pro. Lors du lancement officiel, Xiaomi avait également présenté une version Gaming Edition du Pro, livrée un dongle USB-C pour réduire la latence à l’image des SteelSeries Arctis Gamebuds, par exemple. Or, celle-ci ne semble pas (encore ?) disponible chez nous.

Disponibilité et prix des écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 et Redmi Buds 6 Pro

Les Redmi Buds 6 et Redmi Buds 6 Pro sont désormais disponibles en France, respectivement à 49,99 euros et 79,99 euros. Les écouteurs sont disponibles en plusieurs coloris : blanc, noir ou vert pour le modèle standard, tandis que la version Pro est déclinée en noir, blanc ou violet.