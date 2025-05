On se donne 4 fois rendez-vous sur Twitch cette semaine : le programme complet de Frandroid

Notre programme Twitch de la semaine du 26 mai, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous mardi, mercredi et vendredi sur notre chaîne fFrandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Survoltés qui change exceptionnellement de format.

Source : Frandroid

Frandroid sur Twitch, demandez le programme ! Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous presque tous les jours pour découvrir et vivre en direct nos divers programmes sur Frandroidlive : les Matinales, l’émission Unlock Talk et l’émission Survoltés.

La semaine du 26 mai, jour férié oblige, vous réserve non pas quatre mais trois matinales dès 9h30 le mardi, mercredi et vendredi, animées par Geoffroy Husson (spécialiste wearables), Édouard le Ricque (spécialiste smartphone) et Cassim Montilla (responsable de l’actualité).

Survoltés à domicile

Mercredi à 17h, l’émission Survoltés fait légèrement évoluer son format à titre exceptionnel : retrouvez Vincent Sergère (responsable Survoltés) non pas depuis le studio de la rédaction… mais depuis chez lui pour un live plus intimiste qui reprendra les codes de nos Matinales. Plus de proximité avec les viewers, plus de sujets, plus de chill : bref, une recette gagnante.

Programme Twitch de la semaine :

Mardi 27 mai : Matinale dès 9h30 ;

Mercredi 28 mai : Matinale dès 9h30 + émission Survoltés à 17h ;

Vendredi 30 mai : Matinale dès 9h30 ;