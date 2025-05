Frandroid sort le grand jeu cette semaine : un programme Twitch XXL marqué par la Google I/O et un double duplex

Notre programme Twitch de la semaine du 19 mai, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, pour suivre en direct la Google I/O 2025 et notre débrief’ du lendemain lors de 2 émissions Unlock Talk ; et pour siroter votre café du réveil devant nos quotidiennes Matinales, ce sera dès 9h30.

La semaine du 19 mai s’annonce très animée et haute en couleur : 5 diffusions en direct sont prévues, dont 3 Matinales (mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23) animées par Hugo Clery (spécialiste gaming et PC), Geoffroy Husson (spécialiste wearables) et Cassim Montilla (responsable actualités), à partir de 9h30.

Deux Unlock Talk en 2 jours

Mais surtout, qui dit mois de mai, dit Google I/O : mardi 20 mai dès 18h30, Cassim Montilla sera aux côtés de l’incontournable Edouard Marquez, expert et développeur Android, et Guillaume Vendé, créateur du podcast Tech Café, pour réagir en direct à toutes les annonces de Google lors d’un Unlock Talk dédié à cette conférence. Notre petit doigt nous dit que l’IA sera omniprésent.

Le lendemain dès 17h, un nouveau Unlock Talk vous fera cette fois-ci voyager aux quatre coins de la planète avec un double duplex depuis Taipei (Taïwan) et San Francisco (USA). On ne vous en dit pas plus. Surtout, cette édition nous permettra de revenir en détail sur les principales annonces de la Google I/O, mais aussi de se pencher sur le clivant Samsung Galaxy S25 Edge. Sans oublier de petit dernier banger côté audio, le Sony WH-1000XM6.

On résume le programme

Grégoire Huvelin sera aux manettes de cette émission, accompagné d’Arnaud Gelineau (responsable vidéo), Sylvain Pichot (spécialiste audio et TV) et Geoffroy Husson.

Programme Twitch de la semaine :

Mardi 20 mai : Unlock Talk spécial Google I/O dès 17h30 ;

Mercredi 21 mai : Matinale dès 9h30 + Unlock Talk dès 17h00 ;

Jeudi 22 mai : Matinale dès 9h30 ;

Vendredi 23 mai : Matinale dès 9h30.