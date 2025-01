Nintendo Switch 2, miroir magique, coups de coeur et duplex en direct : on boucle le CES 2025 en beauté sur Twitch à partir de 18h

La troisième et dernière émission Twitch spéciale CES 2025 se tiendra comme à l’accoutumée à 18h, ce jeudi 9 janvier, sur la chaîne FrandroidLive. Un menu gourmand vous attend, avec la Nintendo Switch 2 en petite star, mais aussi un miroir du futur signé Withings, sans oublier un duplex en direct depuis Las Vegas avec notre spécialiste TV et vidéoprojecteur, Sylvain Pichot.

Source : Frandroid

La der des ders de la semaine. Frandroid vous donne rendez-vous pour la troisième fois consécutive sur sa chaîne Twitch FrandroidLive de 18h à 20h, pour clôturer notre couverture du Consumer Electronics Show (CES) 2025. Une belle occasion de terminer en beauté cette semaine technologique riche en nouveautés.

La Nintendo Switch 2 sur le devant de la scène

La star de cette émission sera, à n’en pas douter, la Nintendo Switch 2 qui a fait l’objet d’une multitude de fuites ces dernières 24h. Incroyable mais vrai : tout est parti d’un accessoiriste présent au salon, et qui avait visiblement la langue bien pendue auprès de notre confrère de Numerama, Nicolas Lellouche. Depuis, la machine s’est complètement emballée.

Source : CES

Bagues connectées, miroir du futur signé Withings, coups de cœur de la rédaction : le reste du programme s’annonce tout aussi passionnant. Sans oublier un duplex en direct depuis Las Vegas, où Sylvain Pichot nous contera ses aventures relatives aux téléviseurs, vidéoprojecteurs et produits sonores.

Un casting aux petits oignons

Pour cette occasion, le casting de l’émission s’agrandit. Nous ne serons pas trois en plateau, mais bel et bien quatre joyeux lurons : Geoffroy Husson, responsable Sport & Santé, Cassim Montilla, responsable de l’actualité et le streameur et créateur de contenus Daz. Le tout animé par Grégoire Huvelin.

Alors, prêt pour ce troisième round trépidant ? Si oui, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Infos pratiques :

Quoi : émission #3 Spéciale CES 2025 ;

Quand : jeudi 9 janvier de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Daz, Geoffroy Husson, Cassim Montilla et Grégoire Huvelin ;

Sujets : Nintendo Switch 2, miroir Withings, bagues connectées, coups de cœur de la rédaction, duplex en direct et quiz.