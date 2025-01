Voiture électrique Sony, écran XXL et duplex en direct : rendez-vous à 18h sur Twitch pour découvrir les nouveautés automobiles du CES 2025

Frandroid vous donne rendez-vous de 18h à 20h sur sa chaîne Twitch FrandroidLive pour découvrir les nouveautés automobiles et énergétiques du Consumer Electronics Show (CES) 2025, organisé à Las Vegas. Avec, en prime, un duplex de 50 minutes avec notre envoyé spécial Vincent Sergère.

Source : Frandroid

Depuis plusieurs éditions déjà, une tendance forte tend à croître à chaque CES : l’automobile y occupe une place de plus en plus importante. Tout naturellement, Frandroid envoie donc une partie de son équipe Survoltés pour couvrir les nouveautés liées à la voiture électrique et à l’énergie.

Cette année encore, le responsable de Survoltés, en la personne de Vincent Sergère, s’est rendu à Las Vegas pour le CES 2025. Il partagera ses impressions en duplex en direct depuis la ville du vice, à l’occasion de notre émission #2 Spéciale CES organisée ce soir de 18h à 20h sur notre chaîne Twitch FrandroidLive.

C’est quoi le programme ?

Si Vincent nous plongera dans les entrailles du CES, l’émission sera aussi et surtout l’occasion d’aborder quelques nouveautés fortes et triées sur le volet par nos équipes : Jean-Baptiste Passieux – journaliste expert en voiture électrique – reviendra notamment sur une nouvelle planche de bord bardées d’écrans signée BMW, ainsi que des concepts de Honda.

Source : CES

De son côté, Ulrich Rozier – co-fondateur d’Humanoid – s’attardera sur la voiture électrique de Sony – oui, encore – et une voiture solaire pas comme les autres, sans oublier d’évoquer un nouvel outil capable de réduire votre consommation énergétique à domicile. Le tout présenté par Grégoire Huvelin.

Un lot à gagner

Le dénouement de l’émission fera la part belle à un quiz endiablé, dont le vainqueur repartira avec un lot. Nous n’en dirons pas plus, pour mieux vous laisser le découvrir ce soir sur notre chaîne FrandroidLive.

Infos pratiques :

Quoi : émission #2 Spéciale CES 2025 ;

Quand : mercredi 8 janvier de 18h à 20h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Ulrich Rozier, Jean-Baptiste Passieux et Grégoire Huvelin ;

Sujets : écran BMW, voitures électriques Honda, Sony et Aptera, EchoFlow Oasis, duplex et quiz.