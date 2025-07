Unlock Talk avec PP Garcia et une double Matinale : juste ici, notre programme Twitch de la semaine

Notre programme Twitch de la semaine du 28 juillet, c’est juste ici : nous vous donnons rendez-vous, mardi, mercredi et vendredi sur notre chaîne Frandroidlive, aussi bien pour siroter votre café devant notre Matinale quotidienne, que pour profiter d’une émission Unlock Talk marquée par la présence de PP Garcia et Vivien Guéant, expert Internet à l’Arcep et administrateur du forum LaFibre.info.