Google I/O 2025 : rendez-vous ce soir sur notre chaîne Twitch pour suivre la conférence en direct

Frandroid déploie un dispositif spécial pour la couverture de la Google I/O 2025. En plus des articles attendus, un live Twitch aura lieu sur notre chaîne Frandroidlive à partir de 18h30.

La Google I/O 2025 s’annonce comme une conférence XXL, où l’IA devrait être au cœur des annonces du groupe américain. Évidemment, Frandroid va couvrir de la manière la plus exhaustive et précise possible cette grand-messe annuelle, avec d’un côté un membre de la rédaction présent sur place – Omar Belkaab en l’occurrence -, et de l’autre une équipe de journalistes basée à Paris. Mais pas que.

Casting du jour

Frandroid sera également présent sur Twitch, depuis la chaîne Frandroidlive, pour découvrir et commenter en direct toutes les annonces de l’événement. Ce programme débutera à 18h30, soit 30 minutes avant le coup d’envoi de la conférence, et sera animé par Cassim Montilla. À ses côtés, deux invités de marque prendront place : Édouard Marquez, expert et développeur Android ; ainsi que Guillaume Vendé, créateur du podcast Tech Café.

Infos pratiques :

Quoi : la Google I/O 2025

Où : sur notre chaîne Twitch Frandroidlive

Horaire : à partir de 18 h 30

Casting : Cassim Montilla, Édouard Marquez et Guillaume Vendé

Le programme Twitch Frandroid de la semaine

