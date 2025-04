MG dévoile un nouveau SUV électrique au design hors norme et on adore

Deux ans après le Cyberster, MG lève le voile sur une toute nouvelle voiture électrique qui fait son arrivée au sein de la gamme Cyber. Il s’agit du Cyber X, un grand SUV dont les informations techniques sont encore minimes.

MG Cyber X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Si les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Europe, certains sont tout de même mieux implantés que d’autres. On pense par exemple à MG, qui cartonne notamment avec sa MG4 électrique. Mais ce n’est pas tout, car la firme chinoise a plus d’un tour dans son sac.

Un nouveau SUV 100 % électrique

Pour mémoire, MG avait fait son grand retour en France en 2020, après être d’abord revenue au Royaume-Uni, son pays natal. Car on se rappelle que le constructeur avait été racheté par le groupe SAIC en 2007 et est désormais basé en Chine. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir une forte présence sur le Vieux Continent, et une gamme bien remplie. Cette dernière vient récemment d’être étoffée avec le lancement de la nouvelle version de la MG4, d’abord destinée à la Chine mais dont un prototype a été aperçu en France.

Crédit : MG Motors

De plus, le constructeur dévoilait il y a quelques jours seulement un teaser annonçant la présentation d’un modèle totalement inédit. Baptisé Cyber X, celui-ci vient officiellement d’être présenté à l’occasion du salon de Shanghai, qui ouvre ses portes jusqu’au 2 mai. Pour le moment, les informations techniques restent encore très rares. Mais MG nous a tout de même gratifié d’un grand nombre de photos officielles, publiées sur la page Weibo de SAIC Design. Le média chinois Xchuxing a également publié de nombreuses photos.

L’occasion d’en découvrir un peu plus sur ce grand SUV électrique, qui fait partie de la gamme Cyber du constructeur chinois. Il rejoint ainsi le roadster Cyberster, dont la version de série avait été dévoilée en novembre 2023.

Pourtant, les deux véhicules n’ont en apparence rien à voir du tout. Car le nouveau Cyber X adopte un style particulièrement cubique, et notamment à l’avant. On y découvre d’étonnants feux pop-up à LED, qui surplombent une fine bande lumineuse. Le bouclier est quant à lui vertical, tout comme la partie arrière.

Crédit : MG Motors

De profil, le véhicule est également très anguleux, tandis qu’il repose sur de grandes jantes de 20 pouces. Les dimensions du SUV restent elles aussi bien mystérieuses pour le moment. Ce dernier profite d’un traitement noir mat, mais nul doute que d’autres teintes de carrosserie seront également proposées dans le configurateur. Pas un mot non plus sur le Cx (coefficient de traînée), qui devrait cependant être tout de même assez élevé. Ce qui risque de faire grimper en flèche la consommation.

Dix modèles en préparation

Malheureusement, MG ne donne aucune indication sur la fiche technique de son SUV électrique. Le site britannique Autocar souligne cependant que le Cyber X reposera sur la plateforme E3 développée par SAIC. Celle-ci est conçue pour équiper toute une gamme de véhicules, qu’il s’agisse de modèles compacts comme de SUV et de sportives zéro-émission (à l’échappement). On sait également que le véhicule aura le droit à une batterie CTB (cell-to-body). Ce qui signifie que les cellules sont intégrées dans le châssis.

Crédit : MG Motors

Ce qui a pour effet d’améliorer la rigidité de la voiture et réduire le poids, mais qui peut poser problème en cas de défaillance de l’accumulateur. Le risque de finir à la casse est alors plus élevé en cas d’accident, même mineur. Rien n’a été dit concernant la motorisation du SUV, et MG n’a pas confirmé s’il partagerait certains éléments avec le Cyberster. Pour mémoire, ce dernier se décline en deux versions, avec des batteries de 64 et 77 kWh et une puissance allant jusqu’à 536 chevaux.

Crédit : MG Motors

Quoi qu’il en soit, le constructeur ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit en effet de lancer pas moins de dix modèles au total d’ici à 2027. Parmi eux, un grand SUV, une berline ainsi que des voitures de sport. Une compacte électrique rivale de la Tesla Model 3 serait également dans les tuyaux. En parallèle, la nouvelle MG4 va arriver en Europe dans la seconde moitié de l’année 2025. Concernant le Cyber X, nous devrions en savoir plus dans les prochains mois, alors que son poste de conduite reste encore mystérieux.