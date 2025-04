On connait enfin le prix de la R5 Turbo électrique de Renault aux performances hors norme

Renault vient d’ouvrir les réservations pour sa R5 électrique ultra-performante, la Turbo 3E. L’occasion de connaître son prix, aussi élevée que les performances hors norme de la voiture.

Renault 5 Turbo 3E

C’est officiel : les réservations pour la Renault 5 Turbo 3E sont ouvertes comme on peut le lire dans le communiqué de presse. Et Renault n’y va pas par quatre chemins. Ce missile électrique rétro-futuriste, limité à 1 980 exemplaires, entre désormais dans sa phase commerciale, avec un tarif de 155 000 euros TTC. Attention il s’agit du “prix de lancement conseillé prévisionnel” pour les 500 premiers clients.

Renault 5 Turbo 3E

Un chiffre qui propulse cette R5 dans une autre dimension – celle des collectors très haut de gamme, bien au-delà de la citadine populaire dont elle s’inspire. Pour réserver, les futurs clients doivent s’acquitter d’un acompte de 50 000 euros. La réservation s’effectue via le site dédié, avant une prise de contact personnalisée avec un conseiller.

Attention à bien lire les petites lignes

Il est possible que le prix soit différent selon les concessionnaires, car Renault annonce que les concessionnaires qui “réserveront eux aussi une commande prioritaire d’un exemplaire participeront à son préfinancement”. Le tarif pourrait aussi augmenter après les 500 premiers exemplaires.

Il sera possible de choisir son numéro de voiture (de 1 à 1980), mais il s’agit d’une option payante. En 2026, les clients seront recontactés pour choisir leurs options de personnalisation. Et Renault nous avait promis qu’il y en aurait beaucoup. Puis au cours du premier semestre 2027, ça sera la configuration détaillée du véhicule, avant sa livraison “au cours de l’année 2027”.

Renault 5 Turbo 3E

Rappelons que sous ses airs de restomod bodybuildé, la Turbo 3E est un pur produit d’ingénierie moderne : 540 ch envoyés aux roues arrière via deux moteurs-roues inédits, un 0 à 100 km/h en moins de 3,5 s, une vitesse de pointe de 270 km/h et une plateforme 800 V permettant une recharge de 15 à 80 % en 15 minutes à 350 kW pour la batterie de 70 kWh annonçant “plus de 400 km d’autonomie WLTP”. Le tout, dans une coque en carbone qui assume un design exubérant et des proportions de supercar dans un format compact.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre découverte de cette voiture électrique.