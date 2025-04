MG annonce une nouvelle voiture électrique qui s’annonce inédite pour le constructeur

MG va présenter au Salon de Shanghai une nouvelle voiture électrique. Il s’appellera le Cyber X et prendra la forme d’un petit SUV résolument cubique. Reste à savoir s’il arrivera en Europe.

MG fait feu de tout bois. Après avoir présenté sa nouvelle MG4 en Chine et son S5 EV en Europe, la marque sino-anglaise vient d’annoncer la présentation sur Weibo d’une nouvelle voiture électrique : le Cyber X.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un avant-goût avant sa présentation complète au Salon de Shanghai, qui ouvrira ses portes le 23 avril 2025.

En attendant l’ouverture des portes du salon, ce MG Cyber X se cache encore, ne laissant apparaître que sa silhouette. De quoi découvrir un SUV manifestement assez compact, mais qui embrasse le cubisme.

Les volumes sont en effet très simples, avec des surfaces abruptes, simplement adoucis par quelques galbes sur les coins. Une recette récemment découverte chez Kia sur son EV2 Concept.

Les optiques continuent sur l’état d’esprit brutaliste : à l’avant comme à l’arrière, un bandeau lumineux traverse la carrosserie – les phares semblent migrer en partie basse du bouclier avant, reprenant la mode actuelle.

Pour le reste, MG reste muet, promettant que ce Cyber X « ne ressemble à aucune autre MG ». Aucune information concernant l’habitacle, ni sur la motorisation, ni même la nature de la voiture : concept car ? Version de série ? Encore quelques jours d’attente.

En tout cas, la marque n’arrivera pas les mains vides à Shanghai. Outre ce mystérieux Cyber X, la marque annonce sur un autre post Weibo la présentation de sa nouvelle MG4 (qui devrait rester en Chine, du moins dans un premier temps), ainsi que « 10 évolutions » sur son Cyberster.

La marque annonce en parallèle que « le premier modèle de SAIC [groupe auquel appartient MG, NDLR] en partenariat avec OPPO sera commercialisé sous la marque MG », promettant un « environnement complet, cadre complet, optimisation complète » (sic).

Faut-il s’attendre à des écrans signés Oppo, comme peut le proposer Huawei chez plusieurs marques chinoises ? S’agit-il d’une sorte de série spéciale ? D’un modèle développé en collaboration ? Là encore, la patience est de mise.

