La nouvelle voiture électrique Xiaomi SU7 Ultra est enfin disponible à la commande. La marque propose l’accès à un club exclusif, qui fait mieux que Ferrari avec une assistance pour les clients qui amènent leur voiture sur piste. Une première dans l’industrie automobile grand public.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Il fut un temps pas si lointain où Xiaomi était simplement une marque chinoise spécialisée dans les smartphones. Et dont les seuls objets de mobilité proposés étaient des trottinettes électriques. Mais depuis 2023, les choses ont bien changé, puisque c’est à la fin de cette année-là que la firme avait commencé à montrer les premières images de sa voiture électrique.

Un club pour les propriétaires

Il s’agit d’une berline connue sous le nom de SU7, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model 3. Si cette dernière se déclinait dès ses débuts en plusieurs versions plus ou moins sportives, ce n’était pas encore suffisant pour le constructeur. C’est ainsi que ce dernier a levé le voile sur la version Ultra, qui revendique plus de 1 550 chevaux issus de ses trois moteurs électriques. De quoi rivaliser avec la Tesla Model S Plaid, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 1,98 seconde seulement.

Et voilà qu’il est désormais possible d’en faire l’acquisition si le cœur vous en dit. Et surtout, si vous vivez en Chine, car la voiture est uniquement disponible là-bas pour le moment. Cette dernière démarre à partir de 529 900 yuans, soit environ 69 900 euros. Ce qui est très peu au vu des performances de très haut vol. Mais attention, car ce tarif sera revu à la hausse en Europe, en raison des droits de douane élevés. Il faudra sans doute compter autour de 100 000 euros.

Xiaomi SU7 Ultra

Mais en plus d’acheter une auto particulièrement performante, les clients peuvent aussi accéder à un club exclusif, proposé par le constructeur. Pour le moment, ce dernier est limité à seulement 2 000 personnes, et il faut débourser 3 999 yuans pour avoir le droit d’y entrer. Ce qui correspond à environ 528 euros par an. Et à quoi a-t-on le droit en déboursant cette somme ? Et bien tout d’abord, la firme vous offre 60 000 points, et des services exclusifs.

Ces derniers sont principalement dédiés aux clients qui utiliseront leur voiture sur circuit. Ils pourront profiter d’un service de stockage de pneus gratuit et de l’assistance sur piste en cas de pépin mécanique ou d’accident. Ce qui est très rare de la part d’un constructeur grand public, même si Ferrari propose des prestations qui s’en rapproche avec le club XX.

Si le détail n’a pas été précisé par le site ItHome qui relaie l’information, cela devrait concerner les pneus ainsi que les plaquettes de freins. Mais ce n’est pas tout, car les membres de ce club auront le droit à des opportunités uniques.

Des voyages dédiés

En effet, les acheteurs qui auront décidé de rejoindre ce club très fermé auront également la possibilité de profiter de voyages dédiés. L’un d’eux devrait rencontrer un succès tout particulier, puisque les clients se rendront sur le circuit du Nürburgring, et plus précisément sur la célèbre boucle nord. C’est d’ailleurs là que la supercar a été développée et qu’elle a battu le record de Porsche. Elle est devenue la berline électrique la plus rapide de la Nordschleife en novembre 2024, en version prototype.

Des journées sur piste exclusives seront également proposées aux membres du club, sans doute sur des circuits plus près de chez eux, en Chine. Il faut savoir que même ceux qui n’optent pas pour cette formule peuvent déjà profiter de nombreux avantages. En effet, Xiaomi offre notamment l’entretien de base pendant cinq ans, mais aussi la connexion internet dans la voiture pendant trois ans. De plus, l’assistance routière en cas d’accident est gratuite, de même que la réparation de pneus.

La voiture et les pièces sont garanties jusqu’à 8 ans ou 160 000 kilomètres, tandis que la marque propose aussi un service de conciergerie pour les clients. Nous avions pour notre part eu la chance de pouvoir monter à bord de la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra, qui nous avait d’ailleurs bluffé. Reste désormais à savoir quand la supercar électrique, qui rivalise avec la Porsche Taycan Turbo GT fera son arrivée en France. Cela n’a pas encore été évoquée pour le moment.