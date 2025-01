Renault dévoile une voiture électrique ultra-légère et futuriste inspirée du passé

Renault lève le voile sur un surprenant concept-car baptisé Filante Record. Inspiré de l’Etoile Filante de 1956, ce démonstrateur ultra-futuriste est un laboratoire roulant, qui permettra à la marque tricolore de tester ses technologies pour ses voitures électriques de demain.

Renault Filante Record 2025 – Crédit : Renault

S’il y a bien une marque qui ne chôme pas en ce moment, c’est Renault. Outre la R5 et la présentation de la nouvelle R4 E-Tech au Mondial de l’auto de Paris, la firme au losange a également levé le voile sur l’intérieur de sa future Twingo lors du salon de Bruxelles, sans parler du concept Embleme qui annonce les prochaines voitures de la gamme. Et ce n’est pas fini.

Une surprise à Rétromobile

Et pour cause, la firme tricolore vient de lever le voile sur un surprenant demo-car, qui fera ses premiers pas devant le public lors du salon Rétromobile, qui ouvrira ses portes dès le 5 février prochain. Cependant, ne vous attendez pas à voir cette voiture sur les routes au cours des prochaines années. Il ne s’agit en effet pas d’un concept à proprement parler, mais plutôt d’un démonstrateur sur roues, qui a pour but de montrer le savoir-faire de Renault, mais aussi de tester de nouvelles technologies.

Renault Filante Record 2025 – Crédit : Renault

Baptisée Filante Record, cette nouvelle auto puise son inspiration dans la célèbre Étoile Filante de 1956, qui avait battu la même année un record de vitesse avec une pointe plus de 308 km/h sur le lac de Bonneville, aux États-Unis. Mais avec cette nouvelle auto, pas question d’atteindre des vitesses démentielles. Ce que Renault veut plutôt accomplir ici, c’est atteindre une efficience record. C’est pour cela que la marque a conçu cette monoplace, au design particulièrement futuriste, qui multiplie cependant les clins d’œil au passé. Et notamment à la Renault Nervasport et à la 40CV.

Mais l’objectif premier de ce laboratoire sur roues est de tester les dernières innovations en date de Renault. Pour cela, le véhicule est bel et bien roulant, alors qu’il embarque sous son capot une batterie de 87 kWh. S’il s’agit de la même capacité que celle du Scénic E-Tech que nous avions pu essayer, c’est à vrai dire son seul point commun. Car cet accumulateur inaugure la technologie cell-to-pack conçue par la filiale Ampere. Sa particularité ? Les cellules sont directement intégrées dans le pack de la batterie, sans modules.

Renault Filante Record 2025 – Crédit : Renault

Cela possède plusieurs avantages, avec notamment une réduction de l’encombrement et du poids. Ainsi, le communiqué de Renault indique que la batterie ne pèse que 600 kilos, ce qui se répercutera évidemment dans la consommation de la voiture, et donc son autonomie. Pour mémoire, le véhicule affiche un poids total de seulement 1 000 kilos. Et cela grâce à l’usage massif de fibre de carbone, tandis que les équipes de Ligier ont collaboré sur ce projet titanesque afin d’apporter leur expertise en réduction de poids.

Une quête de l’efficience

Le constructeur se lance ici dans une quête vers une efficience maximale, sans pour autant avoir annoncé d’objectif précis d’autonomie ou de consommation. Tout a néanmoins été optimisé pour réduire cette dernière, grâce notamment à des pneus Michelin de 19 pouces, conçus sur-mesure.

Renault Filante Record 2025 – Crédit : Renault

Le but ? Réduire le frottement pour limiter les pertes d’énergie grâce à une silhouette slimline améliorant l’aéro. À noter que le constructeur n’a pas précisé le Cx (coefficient de traînée) de sa Filante Record. Pour mémoire, cette dernière mesure 5,12 mètres de long pour seulement 1,19 mètre de haut et 1,71 mètre de large. Et ce n’est pas tout, car le cockpit a également fait l’objet d’un travail particulier de la part des équipes de la marque. Ce dernier, qui peut uniquement accueillir le conducteur s’offre un siège ultraléger en toile tendue.

Renault Filante Record 2025 – Crédit : Renault

Afin de réduire au maximum le poids de l’engin, toutes les commandes mécaniques pour les freinage et la direction ont été remplacées par de l’électronique, tandis que l’instrumentation a été réduite au minimum. La position de conduite s’inspire de la F1 et a également été conçue pour optimiser l’architecture de la voiture. Testée dès le printemps prochain en soufflerie, la Renault Filante vise désormais à battre le record de distance en électrique, actuellement détenu par la Mercedes Vision EQXX, qui a réussi a parcourir plus de 1 000 kilomètres avec une consommation de seulement 7,4 kWh/100 km.