Audi dévoile une version hors norme de son concurrent du Tesla Model Y

Le marché des voitures électriques s’étoffe, mais il y a encore peu de tout-terrain. On pense bien sûr au Mercedes Classe G électrique, mais Audi semble également s’intéresser aux véhicules d’aventure électriques en présentant un concept aux capacités extrêmes : l’Audi Q6 e-tron offroad concept.

Audi Q6 e-tron offroad // Source : Audi

Imaginez une voiture électrique prête pour l’aventure, tellement qu’elle serait capable de monter des pentes allant jusqu’à 100 % d’inclinaison (45 degrés). C’est ce que propose Audi avec son Q6 e-tron offroad concept, basé sur le SUV Q6 e-tron. Des capacités impressionnantes, car pour l’instant, seul le Mercedes Classe G 580 e (éventuellement les Rivian R1T) propose de véritables aptitudes de franchissement sur le marché des véhicules électriques.

Un Audi Q6 amplement modifié

N’espérez pas vous attaquer à une pente aussi raide avec un Audi Q6 de série. Lors de notre essai, l’Audi Q6 e-tron s’était montré confortable sur route, mais sans aptitude particulière en tout-terrain, un SUV moderne donc.

Audi Q6 e-tron offroad concept // Source : Audi

Mais en rehaussant l’Audi Q6 e-tron de 160 mm et en augmentant la largeur de voie de 250 mm, le concept Audi Q6 e-tron offroad se montre bien plus ambitieux. Audi affirme que son concept tout-terrain peut s’attaquer à des pentes allant jusqu’à 45 degrés, selon le communiqué de presse de la marque aux anneaux.

Audi a utilisé des essieux rigides améliorés, permettant une augmentation du couple de 50 %. De ce fait, le couple maximal à la roue, en pic de 10 secondes, est porté à 13 400 Nm, soit une augmentation de 4 400 Nm. Cette force est tirée des deux moteurs, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, offrant 380 kW (516 chevaux) et une transmission intégrale.

Audi Q6 e-tron off-road // Source : Audi

Avec ce concept, Audi démontre toute la polyvalence de la plateforme PPE, partagée entre le Q6 e-tron, l’A6 e-tron et le Porsche Macan.

Bientôt en série ?

Les concepts-cars n’ont pas tous vocation à devenir des véhicules de série, du moins pas toujours dans leur forme présentée. On imagine mal un Audi Q6 e-tron aussi haut et large être distribué dans les concessions de la marque.

Cependant, le communiqué de presse annonce que ce concept « donne un avant-goût d’un modèle potentiel dans le segment des véhicules tout-terrain évolutifs ». Cette ébauche de style et de technique permet à Audi de prendre la température quant à l’accueil du public et des clients vis-à-vis de versions plus aventurières de ses SUV électriques.

Audi Q6 e-tron offroad concept // Source : Audi

La marque d’Ingolstadt avait déjà tenté l’expérience avec le Q8 e-tron édition Dakar, présenté il y a maintenant un an et vendu en série limitée.

L’engagement (et la victoire) d’Audi au Dakar 2024 avec un véhicule hybride a prouvé que le constructeur était capable de mêler innovation et aisance en tout-terrain. Il serait maintenant logique de voir des applications en série. Voir un Audi Q6 e-tron aux capacités de franchisseur arriver sur le marché n’est donc pas improbable.