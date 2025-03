Toyota : c’est officiel, la voiture la plus produite en France aura bientôt avoir une déclinaison électrique

Toyota a lancé une offensive majeure sur le marché des voitures électriques en présentant plusieurs nouveautés. Pourtant, toujours aucune citadine électrique à l’horizon. Une version électrique de la Yaris est bien prévue, mais selon la marque, le moment n’est pas encore venu.

Toyota Yaris thermique

Alors que tous les constructeurs généralistes investissent le marché des citadines électriques en cherchant à les rendre abordables, Toyota adopte une approche plus prudente. Une version 100 % électrique de la Yaris est bien au programme, mais elle ne verra pas le jour immédiatement.

Bientôt une version électrique de la japonaise fabriquée en France ?

Depuis 2001, Toyota produit la Yaris en France, dans le Nord, à Onnaing. Bien que la citadine ait été surpassée en popularité par le SUV urbain Yaris Cross, elle est restée pendant plusieurs années la voiture la plus fabriquée dans l’Hexagone.

Dans une interview accordée à Autocar, Andrea Carlucci, directeur produit et marketing de Toyota Europe, a apporté des précisions sur l’arrivée future d’une Yaris entièrement électrique.

C’est au programme mais …

Andrea Carlucci a bien confirmé qu’une version électrique de la Yaris était au programme. Toutefois, ce n’est pas pour tout de suite. En effet, le directeur marketing a déclaré : « C’est l’idée, mais ce n’est pas quelque chose dont nous parlons maintenant. »

Toyota préfère se concentrer sur les segments C, D et E, considérés comme les plus porteurs en termes de croissance. Cela explique les dernières nouveautés présentées par la marque japonaise. Les récents Urban Cruiser et C-HR+ viennent de rejoindre le bZ4X ainsi que les Lexus UX et RZ. Ces deux nouveaux SUV électriques sont attendus pour 2026, ce qui laisse espérer une Yaris électrique à partir de 2027, mais peu probable avant.

Une toute nouvelle citadine ?

Si Toyota applique la même logique que pour le C-HR+, le constructeur japonais pourrait utiliser une plateforme dédiée à l’électrique, comme la e-TNGA, qui sert déjà au bZ4X et au C-HR+. En effet, le C-HR+ n’a rien en commun avec le C-HR hybride : Toyota a choisi d’utiliser le même nom pour une voiture électrique reposant sur une plateforme différente.

La plateforme actuelle de la Yaris ayant déjà quelques années, il semblerait plus judicieux de repartir d’une page blanche plutôt que d’adapter une base conçue à l’origine pour un moteur thermique, au risque d’obtenir une voiture peu compétitive.